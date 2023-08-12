Теперь сигареты можно купить не везде: Рада поддержала новый закон

10 августа Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9315, запрещающий продавать сигареты в точках, где не действует пошлина. Речь о дьюти фри, которые преимущественно базируются на границе между Украиной и ЕС и Молдовой. Раньше шла речь о частичном запрете на продажу сигарет, то есть ограниченном количестве в одни руки. Сейчас же речь о полном запрете сообщил соавтор проекта Ярослав Железняк.

Ограничение будет действовать до конца войны

Сообщается, что запрет будет действовать только до конца войны и со временем все станет на свои места. Сейчас же этот шаг необходим, чтобы остановить масштабные схемы уклонения от уплаты налогов и акциза. Авторы проекта говорят, что этот шаг поможет пополнить бюджет минимум в 7 миллиардов гривен в течение одного года.

“Указанный проект закона разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом совершения операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли”, – объясняют авторы.

Среди других нюансов

Авторы проекта объясняют, что махинации по duty-free — это около 50% рынка нелегальных табачных изделий. Поэтому ежегодно бюджет теряет около 22 миллиарда гривен. Внедрение подобного законопроекта поможет вернуть часть этих средств.

Решение об этом запрете обсуждалось весной. Тогда поступали разные предложения. Одни предлагали запретить частичную продажу, другие считали, что необходимо запретить продавать не только сигареты, но и алкоголь. Было и предложение полностью закрыть дьюти фри на период войны. Однако остановились только на табачных изделиях. Будет ли этот закон иметь какие-либо поправки — пока неизвестно.

К слову, через границу с Польшей можно перевозить только две пачки сигарет в расчете на одного человека, электронные сигареты — 2 шт., сигары — 10 шт., табак — 50 г. Если нарушить норму, то продукция будет изъята, а нарушителя могут оштрафовать на сумму от 100 до 1000 евро.