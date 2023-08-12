Відтепер сигарети можна купити не всюди: Рада підтримала новий закон

10 серпня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9315, який забороняє продавати сигарети у точках де не діє мито. Мова про дьюті фрі, які переважно базуються на кордоні між Україною та ЄС і Молдовою. Раніше йшла мова про часткову заборону на продаж сигарет, тобто обмежену кількість в одні руки. Зараз же мова про повну заборону повідомив співавтор проєкту Ярослав Железняк.

Обмеження діятиме до кінця війни

Повідомляється, що заборона діятиме лише до кінця війни і згодом все стане на свої місця. Зараз же цей крок є необхідним, щоб зупинити масштабні схеми ухиляння від сплати податків та акцизу. Автори проєкту кажуть, що цей крок допоможе поповнити бюджет мінімум на 7 мільярдів гривень протягом одного року.

“Вказаний проєкт закону розроблено з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі”, – пояснюють автори.

Серед інших нюансів

Автори проєкту пояснюють, що махінації з duty-free — це близько 50% ринку нелегальних тютюнових виробів. Через це щороку бюджет втрачає близько 22 мільярди гривень. Впровадження подібного законопроєкту допоможе повернути частину з цих коштів.

Рішення про цю заборону обговорювалося що навесні. Тоді поступали різні пропозиції. Одні пропонували заборонити частковий продаж, інші вважали, що потрібно заборонити продавати не лише сигарети, а й алкоголь. Була й пропозиція повністю закрити дьюті фрі на період війни. Однак, наразі зупинилися лише на тютюнових виробах. Чи матиме цей закон якісь поправки — поки невідомо.

До слова, через кордон з Польщею можна перевозити лише дві пачки цигарок з розрахунку на одну особу, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г. Якщо порушити норму, то продукція буде вилучена, а порушника можуть оштрафувати на суму від 100 до 1000 євро.