В Укрэнерго рассказали, к чему готовиться осенью и зимой и будут ли блекауты?

Пока идет лето, электроэнергию не выключают. Украинцы могут только вспоминать, как холодно и страшно было зимой, когда свет иногда не включали по 6-8 часов. Однако лето уже почти заканчивается, впереди новый отопительный сезон и масштабные отключения электроэнергии могут опять вернуться в нашу реальность. Об этом уже предупреждают в Укрэнерго, и советуют людям на этот раз заблаговременно позаботиться о павербанках, генераторах, аккумуляторах и банальных свечах. Затем на них снова может быть не только повышенный спрос, но и в несколько раз более высокая цена.

В настоящее время Украина тщательно готовится к зиме

Глава НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что Украина активно готовится к новому отопительному сезону. Однако будут ли это масштабные блекауты или нет, зависит от того продолжат ли россияне снова атаковать энергетическую инфраструктуру.

“Мы не можем этого знать, мы не знаем планов россиян. Поэтому мы должны готовиться к сложным сценариям. Сложные сценарии заключаются в том, что будет в определенной степени повторение тех атак, которые мы видели в прошлом году”, — отметил глава компании.

Однако даже если и не будут, плановые отключения будут все равно наблюдаться, ведь прошлогодние разрушения полностью восстановить не удастся. Для этого банально не хватит времени.

Сейчас энергетики работают над усилением инженерной защиты уцелевших энергетических систем или которые удалось восстановить. Надежду на то, что удастся отбиться и сохранить свет дает и ПВО, которого значительно увеличилось по сравнению с прошлой зимой. К примеру, на днях Германия объявила, что отправила в Украину еще две системы ЗРК Patriot.

Однако опять же, даже при самом благоприятном сценарии свет будут выключать, просто возможно не так на долго, сколько прошлой зимой. А еще возможно станет меньше экстренных отключений, а останутся только запланированные, что позволит украинцам лучше распределять свое время.