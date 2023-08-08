Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце: когда ждать сильной магнитной бури?

К августу ученые прогнозировали сразу несколько мощных геомагнитных колебаний. Некоторые из них уже произошли, в частности, довольно мощная магнитная буря произошла 5 августа. Некоторые еще впереди. В настоящее время исследователи предупреждают о сверхмощной магнитной буре, которую спровоцировала очередная вспышка. Геомагнитные колебания начались вчера, 8 августа, и продлятся еще сегодня, 9 августа, до конца дня. У многих может наблюдаться сильное ухудшение самочувствия: головные боли, тахикардия, усталость, агрессия, раздражительность и многие другие неприятные симптомы.

Что такое магнитная буря?

Солнечные или геомагнитные бури – это взрывы на Солнце, которые случаются с частой периодичностью (несколько раз в месяц). Эти взрывы сопровождаются выбрасыванием мощных потоков энергии в космическое пространство. Все эти электрически заряженные частицы собираются в один поток и устремляются в сторону Земли. Далее в зависимости от величины и мощности этого потока они могут провоцировать разные негативные реакции. В частности, не только влияют на человеческое самочувствие, но и могут выводить из строя различные приборы и системы. Речь о спутниках, электрических сетях, средствах связи и т.д.

К слову, яркое северное полярное сияние может возникать именно в период сильных геомагнитных колебаний.

Воздействие магнитных бурь на людей

Само по себе это явление не сильно угрожающее, однако слишком ослабленные люди могут достаточно пострадать. К примеру, уязвимыми категориями являются пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. В эти дни есть большой риск инсультов, инфарктов, или гипертонического кризиса. Те, кто не имеет хронических проблем со здоровьем и имеет хороший иммунитет, пострадают меньше, но также могут испытывать неприятную симптоматику, например, головную боль, бессонницу или апатию.

Опасной магнитная буря является для астронавтов. В этот период они рискуют подвергнуться повышенному уровню радиации, что приводит к развитию онкологии.