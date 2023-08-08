При перетині кордону українку оштрафували на 1800 євро: схожі випадки почастішали

Наразі дуже багато українців щоденно перетинає кордон. Якщо мова про туристів, то здебільшого все гаразд, адже люди попереджені про всі нюанси перетину кордону туристичною агенцією. Здебільшого у неприємності можуть потрапити громадяни, які виїжджають з України на невизначений термін, як біженці. Доволі часто такі особи везуть з собою багато недозволених речей, або ж надлишкову кількість готівки, яку за правилами потрібно декларувати. Українка вирішила проігнорувати цей момент, і подумала, що зможе перевезти через кордон гроші та залишитися непоміченою. Однак польські прикордонники її зупинили та оштрафували на 8000 злотих, що еквівалентно 1800 євро.

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Жінка їхала з України в Польщу невеличким автобусом, який перевозив крім неї ще п’ятьох пасажирів. При проходженні контролю у її багажі було виявлено готівку на суму 15 310 євро. Згідно з польським законодавством без декларування можна провозити до 10 000 євро на одну особу, якщо сума більша, має бути письмовий дозвіл на її ввезення чи вивезення. В результаті жінка заплатила чималий штраф.

Що ще потрібно пам’ятати?

При перетині кордону потрібно дотримуватися багатьох правил. Це питання краще заздалегідь детально вивчити, особливо якщо ви їдете самостійно, без супроводу агенцій, які перед цим проводять для всіх детальний інструктаж. Ось, які допустимі ліміти встановлені для окремих продуктів та товарів (на одну особу):

Сигарети: дві пачки, електронки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів. Алкоголь: максимум літр, якщо мова про міцні напої, 2 літри міцністю до 22%, 4 літри вина, 16 пляшок пива. Овочі та фрукти не більше 5 кг. До двох літрів меду. До пік кілограма кави. До двох кілограмів дитячого харчування. Медикаменти: якщо мова про седативні, то для них потрібен рецепт. Техніка: лише по одній штуці (1 телефон, 1 ноутбук тощо). Корм для тварин: до двох кілограм.

Категорично забороняється ввозити на територію Польщі м’ясні та молочні продукти й сало. Надлишкову або заборонену продукцію конфіскують, а особу можуть оштрафувати на суму від 50 до 1000 євро.