Фахівці з кібербезпеки пояснили, як зрозуміти, що ваш номер телефону вкрадуть протягом доби

В Україні є можливість віддаленого перевипуску сім-карти. Тобто якщо ви загубили телефон, чи у вас його вкрали ви можете отримати нову sim картку з тим же номером телефону, що й раніше. Така послуга доступна практично всім абонентам незалежно від мобільного оператора. Проте інколи, ця здавалось би додаткова зручність, грає проти самих людей. Адже про подібне давно просікли шахраї й залюбки привласнюють чужі номери телефонів, які не рідко є фінансовими, а отже до них прикріплені всі облікові записи, пошта, і звісно ж мобільний банкінг.

Як зрозуміти, що номер хочуть вкрасти?

Є кілька ситуацій, які мають насторожувати й змусити бути більш обачнішими. Шахраї діють дуже обережно та продумано, так щоб нікому й на думку не спало запідозрити щось погане. Будьте обачними, якщо до вас почали телефонувати з різних номерів телефонів. Краще не передзвонюйте їм. Також тривожним сигналом має стати поповнення вашого номера телефону навіть на кілька гривень, якщо ви це поповнення не здійснювали. Річ в тім, що для віддаленого перевипуску картки потрібно назвати кілька номерів телефону, на які ви востаннє дзвонили. Саме тому шахраї й телефонують вам з різних номерів надіючись, що ви на них перетелефонуєте і ця інформація у них буде. Також, потрібно сказати коли та на яку суму ви востаннє поповнювали номер.

“Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператору мобільного зв’язку… Віддалену заміну SIM-карток зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових телефонних номерів та подальшого присвоєння грошей з ваших банківських рахунків”, – зазначають у Кіберполіції.

Також, щоб убезпечити себе потрібно заборонити віддалене відновлення сім-картки. Для цього потрібно звернутись до оператора. Також, можна перейти на контрактне обслуговування, а ще завантажити офіційний додаток мобільного оператора та регулярно перевіряти історії платежів і будь-яку активність номера.