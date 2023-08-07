Рада планує встановити ліміт на зарплати та впровадити ряд інших змін, що триватимуть до завершення війни

4 серпня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №9565, мета якого обмежити нецільове використання коштів з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, в законі йдеться про те, що на період війни левова частка коштів має йти на оборону, інша на соціальні виплати. А от доброустрій, ремонт і будування доріг й інші подібні питання мають відкладатися на потім, і точно не бути пріоритетними під час війни. Ймовірно цей законопроєкт ініціювало масове обурення українців на фоні останніх подій: знімання комедійного серіалу за кошти державного бюджету, перекладання бруківки там де вона ще має цілком пристойний вигляд, та багатьох інших ситуацій, які провокували в людей обурення та змушували заговорити про сплеск корупції й грабежу серед чиновників.

Ключові пункти законопроєкту

Про те, що такий проєкт було зареєстровано в Раді, повідомила його співавторка Ольга Василевська-Смаглюк.

Ось головні пункти з цього документу на яких варто акцентувати:

Влада має намір заборонити на час війни облаштування міст та сіл, будування доріг, стадіонів, облаштування парків тощо. Виключення — будівлі чи дороги, які знаходяться в аварійному стані й несуть загрозу для людей. Також виключення — будівлі, які постраждали від обстрілів та підлягають ремонту. Заборонити закуповувати за бюджетні кошти товари, які не є першою необхідністю, як от овочерізки чи барабани для укриттів. Також буде встановлено ліміт на зарплати для всіх тих, хто отримує їх коштом “публічних фінансів”. Зазначено, що ця сума не може перевищувати найвищу зарплату військовослужбовця, тобто 120 000 гривень.

“Перекладати бруківку, стан якої нікому не заважав. Зводити розв’язки на мільярди гривень та стадіони по селах, оновлювати автопарки, літати чартерами з милими емодзі. Прибирати аеропорти, якими ніхто не користується, утримувати номенклатурні дачі, купувати овочерізки в укриття, знімати серіали…..можна буде після перемоги”, – прокоментувала Василевська-Смаглюк.