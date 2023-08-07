Рада планирует установить лимит на зарплаты и ввести ряд других изменений, которые будут продолжаться до завершения войны

4 августа в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №9565, цель которого ограничить нецелевое использование средств из государственного и местных бюджетов. В частности, в законе говорится, что на период войны львиная доля средств должна идти на оборону, другая на социальные выплаты. А вот благоустройство, ремонт и строительство дорог и другие подобные вопросы должны откладываться на потом, и точно не быть приоритетными во время войны. Вероятно, этот законопроект инициировало массовое возмущение украинцев на фоне последних событий: съемок комедийного сериала за средства государственного бюджета, перекладывание брусчатки там, где она еще выглядит вполне пристойно, и многих других ситуаций, которые провоцировали у людей возмущение и заставляли заговорить о всплеске коррупции и грабежа среди чиновников.

Ключевые пункты законопроекта

О том, что такой проект был зарегистрирован в Раде, сообщила его соавтор Ольга Василевская-Смаглюк.

Вот главные пункты из этого документа, на которых стоит акцентировать внимание:

Правительство намерено запретить на время войны обустройство городов и сел, строительство дорог, стадионов, обустройство парков и т.д. Исключение — здания или дороги, которые находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу людям. Также исключение — пострадавшие от обстрелов здания и подлежащие ремонту. Запретить закупать за бюджетные средства товары, которые не являются первой необходимостью, как овощерезки или барабаны для укрытий. Также будет установлен лимит на зарплаты для всех тех, кто получает их за счет “публичных финансов”. Отмечено, что эта сумма не может превышать высокую зарплату военнослужащего, то есть 120 000 гривен.

“Переводить брусчатку, состояние которой никому не мешало. Возводить развязки на миллиарды гривен и стадионы по селам, обновлять автопарки, летать чартерами с милыми эмодзи. Убирать аэропорты, которыми никто не пользуется, содержать номенклатурные дачи, покупать овощерезки в укрытие, …..можно будет после победы“, – прокомментировала Василевская-Смаглюк.