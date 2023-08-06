Приближение зимы или летняя жара: синоптики рассказали какой будет осень 2023 года

Осень в этом году может прийти рано и будет холоднее прошлогодней. Именно такой предварительный прогноз дают популярные синоптические ресурсы.

Прохладно. но солнечно

По данным Wisemeteo осень 2023 года будет солнечной, но прохладной. По сравнению с прошлым годом этой осенью стоит ожидать более интенсивных осадков.

При этом в среднем значительного количества осадков не ожидается. По предварительным данным средняя суточная температура составит +8 градусов.

Каким будет сентябрь 2023 года

Синоптики обещают, что сентябрь этого года проявит себя как типичный осенний месяц. Первые характерные для сезона температурные показатели наступят по календарю. Если сравнивать с прошлым годом, то осень придет досмть рано.

Температура в среднем будет держаться на уровне +12 градусов по Цельсию, что немного ниже прошлого года. Значительных осадков не ожидается.

Октябрь принесет настоящую осень

Октябрь 2023 года будет прохладным, средняя температура будет колебаться в пределах +2-+3 градусов. В начале месяца будет достаточно теплая и сухая погода. В отдельные дни отметки термометров будут достигать +17 градусов, однако это ниже чем в то же время прошлого года.

Осадков будет относительно немного, затяжные дожди стоит ожидать только в середине месяца.

Ноябрь удивит

Ожидается, что ноябрь будет достаточно теплым как для поздней осени. Средняя температура прогнозируется на уровне +3 градуса. Однако ближе к концу месяца придут минусовые температуры, поэтому и опустится среднесуточная температура.

В то же время прогноз на ноябрь менее благоприятный, чем в прошлом году. В то же время значительных осадков в этом ноябре не прогнозируется.

Стоит отметить, что подобные предварительные прогнозы погоды всегда формируются на основе данных прошлогодних показателей. Поэтому скорее они ориентировочные. Помните, что осень умеет удивлять не только неповторимыми пейзажами, но и резкими изменениями погоды.