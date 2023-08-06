Наближення зими чи літня спека: синоптики розповіли якою буде осінь 2023

Осінь цього року може прийти рано та буде холоднішою за минулорічну. Саме такий попередній прогноз дають популярні синоптичні ресурси.

Прохолодно, але сонячно

За даними Wisemeteo осінь 2023 року буде сонячною, але прохолодною. Порівняно з минулим роком цієї осені варто очікувати більш інтенсивних опадів.

При цьому в середньому значної кількості опадів не очікується. За попередніми даними середня добова температура становитиме +8 градусів.

Яким буде вересень 2023 року

Синоптики обіцяють, що вересень цього року проявить себе як типовий осінній місяць. Перші характерні для сезону температурні показники настануть за календарем. Якщо порівнювати з минулим роком, то осінь прийде досмть рано.

Температура в середньому буде триматися на рівні +12 градусів за Цельсієм, що трохи нижче за минулий рік. Значних опадів не очікується.

Жовтень принесе справжню осінь

Жотень 2023 року буде прохолодним, середня температура коливатиметься в межах +2-+3 градусів. На початку місяця буде досить тепла та суха погода. В окремі дні позначки термометрів сягатимуть +17 градусів, однак це нижче ніж в той самий час минулого року.

Опадів буде відносно небагато, затяжні дощі варто очікувати лише в середині місяця.

Листопад здивує

Очікується, що листопад буде досить теплим як для пізньої осені. Середня температура прогнозується на рівні +3 градуси. Проте ближче до кінця місяця прийдуть мінусові температури, тож ж і опуститься середньодобова температура.

У той же час прогноз на листопад менш сприятливий, ніж минулого року. Водночас значних опадів цього листопада не прогнозується.

Варто зазначити, що подібні попередні прогнози погоди завжди формуються на основі даних минулорічних показників. Тож скоріше вони є досить приблизними. Пам’ятайте, що осінь вміє дивувати не лише неповторними пейзажами, а й різкими змінами погоди.