Киевстар, Vodafone и lifecell вводят новые правила пополнения счета

Как известно, с 1 августа Национальный банк Украины изменил порядок проведения операций с наличными через платежные терминалы. Это коснется абсолютно всех ситуаций, даже если вы просто пополняете счет мобильного наличными.

Для абонентов Vodafone

В красном операторе сообщили, что теперь пополнить мобильный не удастся без обязательной идентификации лица. Осуществить ее можно двумя способами:

на указанный номер телефона придет одноразовый пароль;

пароль будет передаваться по телефонному звонку, который плательщик введет на экране платежного устройства.

Для абонентов Киевстар

На официальном сайте Киевстар опубликовали подробную инструкцию:

Для внесения средств нужно указать свой номер телефона, ведь на него надежный звонок. Если нет, то можно заказать смс.

Далее для подтверждения операции нужно ввести четыре последние цифры номера, с которого звонят, или код из смс или мессенджера.

Далее вносится нужная сумма в платежный терминал.

Если же вы будете пополнять счет другого абонента. то процедура будет выглядеть следующим образом:

Указать номер телефона абонента, счет которого будет пополняться.

По запросу идентификации ввести номер, на который поступит звонок или сообщением.

Ввести в поле пароля последние четыре цифры номера, с которого поступил звонок или код из сообщения.

Внести средства.

Отмечается, что эти инструкции актуальны только для терминалов в фирменных магазинах Киевстар. Процедура пополнения в других терминалах может отличаться. хотя принцип будет тем же.

Для абонентов Lifecell

На сайте желтого мобильного оператора подобных предупреждений нет. Но поскольку идентификация – это требование НБУ, то оно касается всех мобильных операторов.

Отметим, что все эти изменения коснутся тех, кто пополняет счет наличными. Если вы пополняете счет карточкой или онлайн, то идентификация вас не касается. Ведь личность будет подтверждаться автоматически.