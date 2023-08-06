Київстар, Vodafone та lifecell запроваджують нові правила поповнення рахунку

Як відомо, з 1 серпня Національний банк України змінив порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали. Це торкнеться абсолютно всіх ситуацій, навіть якщо ви просто поповнюєте рахунок мобільного готівкою.

Для абонентів Vodafone

В червоного оператора повідомили, що тепер поповнити мобільний не вдасться без обовязкової ідентифікації особа. Здійснити її можна двома способами:

на вказаний номер телефону прийде одноразовий пароль;

пароль передаватиметься по телефонному дзвінку, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Для абонентів Київстар

На офіційному сайті Київстар опублікували детальну інструкцію:

Для внесення коштів потрібно вказати свій номер телефону, адже на нього надійне дзвінок. Якщо ні, то можна замовити смс.

Далі для підтвердження операції потрібно ввести чотири останні цифри номера, з якого дзвонять, або код з смс чи месенджера.

Далі вноситься потрібна сума в платіжний термінал.

Якщо ж ви поповнюватимете рахунок іншого абонента. то процедура виглядатиме наступним чином:

Вказати номер телефона абонента, рахунок якого буде поповнюватися.

За запиту ідентифікації ввести номер, на який надійде дзвінок чи повідомленням.

Ввести в поле паролю останні чотири цифри номера, з якого поступив дзвінок або код з СМС повідомлення чи месенджера.

Внести кошти.

Зазначається, що ці інструкції актуальні лише для терміналів в фірмових магазинах Київстар. Процедура поповнення в інших терміналах може відрізнятися. хоча принцип буде тим самим.

Для абонентів Lifecell

На сайті жовтого мобільного оператора подібних попереджень немає. Але оскільки ідентифікація — це вимога НБУ, то вона стосується всіх мобільних операторів.

Зазначимо, що всі ці зміни торкнуться тих, хто поповнює рахунок готівкою. Якщо ви поповнюєте рахунок карткою чи онлайн, то ідентифікація вас не стосується. Адже особа підтверджуватиметься автоматично.