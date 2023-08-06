Часть украинцев будет платить за коммуналку только 25% от суммы в платежке: как оформить скидку

Участники боевых действий в Украине имеют право на получение скидки на оплату коммуналки в размере 75%. Речь идет об около полумиллиона граждан с соответствующим статусом. Они будут платить только четверть суммы, рассчитанной от установленного объема потребления.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. При этом там объяснили разницу между льготами и субсидией. Льготы предусматривают “врезание” самой суммы в платежке независимо от уровня дохода получателя, в то время как субсидию выплачивают “живыми деньгами”, а сумма компенсации зависит от доходов.

Как оформить льготу на коммуналку

Для получения скидки на коммуналку нужно обратиться в местный Пенсионный фонд. Там вы подадите два заявления:

Заявление о внесении данных дл Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы. О предоставлении льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, покупку твердого топлива или сжиженного газа.

Первое заявление должно подаваться лично или в электронной форме через официальный сайт государственных услуг Пенсионного фонда. Также заявление можно подать через электронную почту. Для подачи заявления нужно подготовить документы. Этот перечень включает:

паспорт гражданина Украины;

документ, который подтвердит право на получение льгот (в данном случае это будет удостоверение участника боевых действий);

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

По умолчанию льгота предоставляется по адресу государственной регистрации. Данные об адресе внесены в паспорт гражданина Украины. Однако льготу можно переадресовать на место фактического проживания. Для этого нужно будет предоставить хотя бы один документ из перечня ниже:

договор аренды;

справка о постановке на учет в качестве ВПЛ;

справку об уплате коммуналки по другому адресу;

другой официальный документ, который подтвердит фактическое место жительства получателя льготы.

В случае отсутствия такого документа нужно будет составить Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Этим занимаются должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины.