Частина українців платитиме за комуналку лише 25% від суми в платіжці: як оформити знижку

Учасники бойових дій в Україні мають право на отримання знижки на оплату комуналки у розмірі 75%. Мова йде про близько півмільйона громадян з відповідним статусом. Вони платитмуть лише чверть суми, розрахованої від встановленого обсягу споживання.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України. При цьому там пояснили різницю між пільгами та субсидією. Пільги передбачають “врізання” самої суми в платіжці незалежно від рівня доходу отримувача, в той час як субсидію виплачують “живими грошима”, а сума компенсації залежить від доходів.
Як оформити пільгу на комуналку
Для отримання знижки на комуналку потрібно звернутися до місцевого Пенсійного фонду. Там ви подасте дві заяви:
- Заява про внесення даних дл Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
- Про надання пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства, покупку твердого палива або зрідженого газу.
Перша заява повинна подаватися особисто або в електронній формі через офіційний сайт державних послуг Пенсійного фонду. Також заяву можна подати через електронну пошту. Для подання заяви потрібно підготувати документи. Цей перелік включає:
- паспорт громадянина України;
- документ, який підтвердить право на отримання пільг (в даному випадку це буде посвідчення учасника бойових дій);
- дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).
За умовчанням пільга надається на адресою державної реєстрації. Дані про адресу внесені в паспорт громадянина України. Однак пільгу можна переадресувати на місце фактичного проживання. Для цього потрібно буде надати хоча б один документ із переліку нижче:
- договір оренди;
- довідка про постановку на облік в якості ВПО;
- довідку про сплату комуналки за іншою адресою;
- інший офіційний документ, який підтвердить фактичне місце проживання отримувача пільги.
У випадку відсутності такого документа потрібно буде скласти Акт обстеження мтеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Цим займаються посадові особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної громади.
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