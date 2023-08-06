С 9 августа в Украине появятся новые гривны

Национальный банк Украины вводит в обращение новую монету номиналом 10 гривен с изображением Patriot.

Полный тираж памятной монеты составит 10 миллионов единиц. Она обязательна к приему по номиналу для всех видов наличной платы и зачисления на счет.

4 августа, накануне Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины Национальный банк презентовал и ввел в обращение новую памятную монету “ПВО – надежный щит Украины”. Монеты будут приниматься от клиентов также в качестве обычных оборотных денег номиналом 10 гривен. Постепенно в обращение будет введено почти десять миллионов единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Кроме оборотных монет будут формировать специально оформленные ролики по 25 монет. Их будут реализовывать в качестве сувенирной продукции. Уже с 9 августа их можно будет приобрести в интернет-магазине Нацбанка и в банках дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк). на сувенирной упаковке также будет изображена пусковая установка системы ПВО Patriot. Общий тираж роликов – 20 тысяч единиц.

Что касается характеристик новой монеты, то она будет идентична обычной оборотной номинало 10 гривен образца 2018 года. Однако реверс монеты тематический, на нем присутствует изображение с военной тематикой. На монете можно увидеть пусковую установку Patriot на фоне стилизованного радара, который находит цели. Также на ней есть надпись вверху по кругу “ПВО – надежный щит Украины”.

Аверс монеты идентичен оборотной. На нем в центре также размещен номинал, год чеканки и герб Украины.

Памятную монету должны принимать по й номиналу при любом виде наличных платежей и зачисления на банковский счет. Реализация такой монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами осуществляться не будет.

Напомним, что недавно на киевщине удалось поймать фальшивомонетчика который около 20 лет подделывал евро и использовал их для расчетов.