З 9 серпня в Україні з’являться нові гривні

Національний банк України вводить в обіг нову монету номіналом 10 гривень з зображенням Patriot.

Повний тираж пам’ятної монети складе 10 мільйонів одиниць. Вона обов’язкова до прийому за номіналом для всіх видів готівкової плати та зарахування на рахунок.

4 серпня, напередодні Дня Повітряних сил Збройних сил України Національний банк презентував та ввів в обіг нову пам’ятну монету “ППО — надійний щит України”. Монети будуть прийматися від клієнтів також в якості звичайних оборотних грошей номіналом 10 гривень. Поступово в обіг буде введено майже десять мільйонів одиниць. Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Крім обігових монет також будуть формувати спеціально оформлені ролики по 25 монет. Їх реалізовуватимуть в якості сувенірної продукції. Вже з 9 серпня їх можна буде придбати в інтернет-магазині Нацбанку та в банках дистрибюторах ( Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк). на сувенірній упаковці також буде зображена пускова установка системи ППО Patriot. Загальний тираж роликів — 20 тисяч одиниць.

Що стосується характеристик нової монети, то вона буде ідентична звичайній обіговій номінало 10 гривень зразка 2018 року. Однак реверс монети тематичний, на ньому присутнє зображення з воєнною тематикою. На монеті можна побачити пускову установку Patriot на фоні стилізованого радара, який знаходить цілі. Також на ній є напис вгорі по колу “ППО — надійний щит України”.

Аверс монети ідентичний обіговій. На ньому в центрі також розміщений номінал, рік карбування та герб України.

Пам’ятну монету повинні приймати за ї номіналом при будь-якому виді готівкових платежів та зарахування на банківський рахунок. Реалізація такої монет як нумізматичної продукції банками-дистрибютоварми здійснюватися не буде.

Нагадаємо, що недавно на київщині вдалося впіймати фальшивомонетника який близько 20 років підробляв євро та використовував їх для розрахунків.