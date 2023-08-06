Ни шагу без военкомата: мужчинам в Украине ввели новые, более строгие, запреты

В условиях военного положения подача абитуриентами военно-учетных документов является обязательным требованием для зачисления.

Согласно последним данным, на учебные заведения возложили дополнительные обязанности.

И теперь учебные заведения должны:

Сообщать территориальные центры комплектования и социальной защиты в течение семи дней о принятии на обучение и увольнении из звания призывников, военнообязанных и резервистов.

Подавать в ТЦК по требованию сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах, воинский учет которых они осуществляют.

Стоит отметить, что сами резервисты, призывники и военнообязанные также должны лично сообщать в течение семи дней о таких изменениях в ТЦК через центры предоставления административных услуг и информационно-телекоммуникационные системы в случае изменения образования.

Обязательные документы

Таким образом, в условиях военного положения подача военно-учетных документов абитуриентами является обязательным условием для зачисления на обучение. В противном случае ВУЗ будет привлечен к ответственности за нарушение правила военного учета.

В то же время юристы напоминают, что для подтверждения пребывания на воинском учете абитуриентов нужно предоставить один из перечисленных документов:

удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных лиц;

военный билет – для резервистов.

Стоит отметить, что вышеперечисленные документы должны иметь отметку, штамп или печать Территориального центра комплектования.

Также юристы отмечают, что вручать повестку представители ТЦК должны лично в руки. То есть, лицо должно поставить подписи таким образом согласиться с вручением. Никакие насильственные действия со стороны представителей ТЦК являются незаконными. При этом в Минобороны и Генштабе постоянно подчеркивают, что повестка- это не автоматическая путевка на передовую. Сначала лицо направят на медкомиссию, а после отправят на обучение. Также советуют проявлять инициативу и просить направление в конкретное подразделение особенно, если призывник имеет особые навыки, например, умеет управлять дроном.