Ні кроку без військкомату: чоловікам в Україні ввели нові, більш суворі, заборони

В умовах воєнного стану подача абітурінтами військово-облікових документів є обовяхковою вимогою для зарахування.

Згідно з останніми даними, на навчальні заклади поклали додаткові обов’язки.

Тож тепер навчальні заклади повинні:

Повідомляти територіальні центри комплектування та соціального захисту протягом семи днів про прийняття на навчання та звільнення з навання призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Подавати до ТЦК за вимогою відомості стосовно призовників, військовозобов’язаних і резервістів, військовий облік яких вони здійснюють.

Варто зазначити, що самі резервісти, призовники та військовозобов’язані тако повинні особисто повідомляти протягом семи днів про такі зміни в ТЦК через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекумунікаційні системи у випадку змінення освіти.

Обов’язкові документи

Таким чином, в умовах воєнного стану подача військово-облікових документів абітурієнтами є обовязковою умовою для зарахування на навчання. В іншому разі ВНЗ буде притягнуто до відповідальності за порушення правила воєнного обліку.

Водночас юристи нагадують що для підтвердження перебування на військовому обліку абітурієнтів потрібно надати один із перерахованих документів:

посвідчення про приписку до призовної дільниці — для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — для військовозобов’язаних осіб;

військовий квиток — для резервістів.

Варто зазначити, що вище перелічені документи повинні мати відмітку, штамп або печтаку Територіального центру комплектування.

Також юристи наголошують, що вручати повістку представники ТЦК повинні особисто в руки. Тобто, особа повинна поставити підписі таким чином погодитися з врученням. Жодні насильницькі дії зі сторони предстаників ТЦК є незаконними. При цьому в Міноборони та Генштабі постійно наголошують, що повістка— це не автоматична путівка на передову. Спочатку особу направлять на медкомісію, а після відправлять на навчання. Також радять проявляти ініціативу та просити направлення в конкретний підрозділ особливо, якщо призовник має особливі навики, наприклад, вміє керувати дроном.