На пенсию сможет выйти вовремя лишь 50% граждан: мрачный прогноз от ПФУ

Сейчас в Украине в 60 лет выйти на пенсию могут лишь те лица, которые имеют достаточное количество лет стажа. При этом требования к стажу растут ежегодно на 12 месяцев. И этот рост будет продолжаться вплоть до 2028 года. В результате лишь половина украинцев смогут выйти на пенсию вовремя. Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно подсчитать, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько стажа вы сможете накопить к этому времени.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, проверить стаж можно на официальном сайте ПФУ. Для этого в личном кабинете, слева, потрбно выбрать раздел “Мой страховой стаж”. Там вы сможете просмотреть информацию о своем страховом стаже и уплаченные взносы.

Допустим, что 60 лет вам исполнится в 2028 году или после 2028. В таком случае у вас должно быть 35 лет стажа для того, чтобы получить право выйти на пенсию в 60 лет. Посчитайте сколько стажа вы успеете получить, если это не менее 35 лет, то вы можете рассчитывать на то, что получите выплату одновременно с достижением пенсионного возраста.

Для того, что выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь от 30 до 35 лет стажа. Ниже приводим данные по возрасту:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили требований по стажу, то придется продолжать работать, тогда выйти на пенсию можно будет в 63 года. В таком случае требования к стажу будут следующими:

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31;

в 2025-м – от 22 до 32;

в 2026-м – от 23 до 33;

в 2027-м – от 24 до 34.

в 2028-м – от 25 до 35.

При недостаточном стаже выйти на пенсию можно будет в 65 лет, но в таком случае нужно не менее 15 лет стажа.