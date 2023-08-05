На пенсію зможе вийти вчасно лише 50% громадян: похмурий прогноз від ПФУ

Зараз в Україні в 60 років вийти на пенсію можуть лише ті особи, які мають достатню кількість років стажу. При цьому вимоги до стажу зростають щороку на 12 місяців. І цей ріст триватиме аж до 2028 року. В результаті лише половина українців зможуть вийти на пенсію вчасно. Щоб дізнатися свій пенсійний вік, потрібно підрахувати, в якому році вам виповниться 60 років та скільки стажу ви зможете накопичити до цього часу.

Як зазначають в Пенсійному фонді України, перевірити стаж можна на офіційному сайті ПФУ. Для цього в особистому кабіеті, зліва, потрбно обрати розділ “Мій страховий стаж”. Там ви зможете переглянути інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески.

Допустимо, що 60 років вас виповниться в 2028 році або після 2028. В такому разі у вас має бути 35 років стажу для того, щоб отримати право вийти на пенсію в 60 років. Порахуйте скільки стажу ви встигнете отримати, якщо це не менше 35 років, то ви можете розраховувати на те, що отримаєте виплату одночасно з досягненням пенсійного віку.

Для того, що вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати від 30 до 35 років стажу. Нижче наводимо дані по віку:

в 2023-му – від 30 років;

в 2024-му – від 31 року;

в 2025-му – від 32 років;

в 2026-му – від 33 років;

в 2027-му – від 34 років;

в 2028-му – від 35 років.

Якщо ви не виконали вимог по стажу, то доведеться продовжувати працювати, тоді вийти на пенсію можна буде в 63 роки. В такому разі вимоги до стажу будуть наступними:

в 2023-му – від 20 до 30 років;

в 2024-му – від 21 до 31;

в 2025-му – від 22 до 32;

в 2026-му – від 23 до 33;

в 2027-му – від 24 до 34.

в 2028-му – від 25 до 35.

При недостатньому стажі вийти на пенсію можна буде в 65 років, але в такому разі потрібно не менше 15 років стажу.