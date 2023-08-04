Эксперты назвали посуду из которой нельзя есть и пить: имеет в составе токсичные вещества

Вероятно не каждый задумывается над тем, безопасна ли та посуда из которой мы едим или пьем. Обычно подобный вопрос даже ни у кого не возникает в уме. Однако выбирать посуду нужно очень внимательно и речь идет именно о материалах изготовления. В некоторых случаях регулярное употребление пищи из опасной посуды может спровоцировать очень серьезные болезни.

Какие чашки и тарелки опасны?

Эксперты отмечают, что опасными для здоровья могут быть чашки из фаянса и керамики. Керамические чашки очень часто содержат примеси свинца и кадмия. Как только наполнить чашку горячим напитком, эти вещества испаряются и попадают в этот напиток. Соответственно впоследствии они попадают в человеческий организм где совсем не желательны.

Фаянс несет ту же проблему, а именно имеет свинец в составе. Из этих чашек можно пить разве что воду или прохладительные напитки. Идентичная ситуация с тарелками из данного материала и потребление с их помощью горячих супов или других теплых блюд.

Какую еще посуду стоит заменить?

Что касается других типов посуды, то не рекомендуется использовать посуду из алюминия. Уже научно доказано, что он опасен и токсичен и негативно влияет на пищеварительную систему, почки и даже может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Также очень опасна посуда из пластика. В его состав входят бисфенол-А и меламин, вызывающие опухоли мочевыделительной системы, заболевания легких и пищеварительной системы, экзему и многие другие серьезные проблемы.

Нет официальных данных относительно вредности силиконовой посуды, однако она запрещена в Швейцарии.

Полностью экологичной и безопасной считается стеклянная, глиняная и деревянная посуда. Что касается нержавеющей стали, то следует выбирать только высококачественную и ту, которая не имеет в составе никеля.