Експерти назвали посуд з якого не можна їсти та пити: має у складі токсичні речовини

Ймовірно не кожен задумується над тим, чи безпечним є той посуд з якого ми їмо або п’ємо. Зазвичай подібне питання навіть ні в кого не виникає у голові. Однак вибирати посуд потрібно дуже уважно і мова саме про матеріали виготовлення. В деяких випадках регулярне вживання їжі з небезпечного посуду може спровокувати дуже серйозні хвороби.

Які чашки та тарілки є небезпечними?

Експерти зазначають, що небезпечними для здоров’я можуть бути чашки з фаянсу та кераміки. Керамічні чашки дуже часто мають у складі домішки свинцю та кадмію. Як тільки наповнити чашку гарячим напоєм, то ці речовини випаровуються і потрапляють в цей напій. Відповідно згодом вони потрапляють у людський організм де є зовсім не бажаними.

Фаянс несе ту ж саму проблему, а саме має свинець у складі. З цих чашок можна пити хіба що воду, або прохолодні напої. Ідентична ситуація й з тарілками з даного матеріалу та споживання з їх допомогою гарячих супів чи інших теплих страв.

Який ще посуд варто замінити?

Щодо інших типів посуду, то не рекомендовано використовувати посуд з алюмінію. Вже науково доведено, що він є небезпечним та токсичним і негативно впливає на травну систему, нирки та навіть може спровокувати розвиток хвороби Альцгеймера. Також дуже небезпечним є посуд з пластику. До його складу входять бісфенол-А та меламін, що викликають пухлини сечовидільної системи, захворювання легенів і травної системи, екзему та багато інших серйозних проблем.

Немає офіційних даних стосовно шкідливості силіконового посуду, однак він є забороненим у Швейцарії.

Повністю екологічним та безпечним вважається скляний, глиняний та дерев’яний посуд. Щодо нержавіючої сталі, то варто обирати лише високоякісну та ту яка немає у складі нікелю.