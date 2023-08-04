Рік за два: названо вакансії де українці можуть отримувати подвійний стаж

В Україні чим далі тим складніше заробити собі на пенсію. Цьогоріч мінімальний стаж становить вже 30 років, і ця цифра буде збільшуватися до 2028 року включно. За попередніми підрахунками вже цьогоріч на пенсію не зможе вийти приблизно 20% з тих українців, які планували це зробити. Їм не вистачатиме до потрібного стажу одного року. З часом ця статистика лише погіршуватиметься і в результаті більшість пенсіонерів просто змушені будуть працювати до 65 років. Водночас є ряд професій де рік рахується за два. Працюючи тут спеціалісти мають право виходити на пенсію за вислугою років та мати подвійний стаж.

Мова відразу про п’ять категорій осіб

До цих категорій належать особи, які працюють державними службовцями, науковці, працівники органів місцевого самоуправління і державних установ, а також деякі медики.

Стосовно медиків, то немає значення яку посаду обіймала особа. Важливо те у якому відділені фахівець пропрацював. Право на подвійний стаж мають працівники наступних відділень:

Протичумних відділень медичних закладів. Відділень де лікуються люди з аутоімунним дефіцитом та СПІДом. У різного типу інфекційних відділеннях. У відділеннях реанімації та патології. В закладах де надають психіатричну допомогу.

При цьому немає значення, мова про лікаря, медсестру чи санітарку. У всіх в цьому питанні права однакові.

Пенсію люди можуть отримати лише у випадку, якщо вони звільнились з цієї роботи та мають необхідний мінімальний стаж. Якщо ж особа продовжує працювати, то пенсія тимчасово не виплачується, аж поки фахівець остаточно не піде на заслужений відпочинок.

Щодо мінімального стажу, який потрібно мати в таких установах, то це не менше 26 років та 6 місяців. Така цифра була актуальною станом на 11 жовтня 2017 року.