Доллар еще удивит? Аналитики рассказали, каким будет курс валют во втором полугодии 2023

Несмотря на множество негативных прогнозов по курсу валют на 2023 год, все оказалось очень даже неплохо. Доллар вместо ожидаемых 50 гривен за единицу опустился почти до 36 грн. Более того, уже несколько месяцев подряд он стабильно держится почти одинаковой отметки. В то же время эксперты считают, что второе полугодие может несколько изменить ситуацию. В связи с этим было опрошено сразу шесть различных экспертных организаций. У всех мнения на этот счет практически одинаковые.

Дороже чем по 40 гривен доллар не будет

Аналитики утверждают, что прогнозы очень положительные. Более того, даже на ноябрь и декабрь — период, когда даже до войны курс могло немного штормить.

“В среднем за этот год курс будет составлять 36,8 грн/$… Ни одна из шести опрошенных нами организаций не считает, что курс достигнет более 40 грн/$. Хотя еще в марте об этом говорили пять из семи организаций“, – отметили аналитики.

Другие аналитики считают, что доллар будет немного дороже, и на это в первую очередь повлияло состоявшееся в конце июля снижение учетной ставки НБУ.

“Вполне возможно, что к курсу 36,6 грн/$ мы уже не вернемся. Доллар отошел от отметок 37,10-37,20 грн/$, которые мы наблюдали на наличном рынке в последние месяцы. Вероятно, рынок останется в пределах до 38 грн/$ и будет наблюдать ситуацию на межбанке – какой объем интервенций будет направлять туда регулятор”, – говорят эксперты.

Ситуация все еще остается нестабильной

При всех этих прогнозах ситуация все еще может коренным образом измениться в любой момент. Все-таки сейчас на курс валют очень сильно влияет все происходящее на фронте. Опять же эксперты теперь уже военные утверждают, что ситуация тяжелая, но стабильная и с каждым днем ВСУ понемногу вытесняют врага с родной земли.