Долар ще здивує? Аналітики розповіли, який буде курс валют у другому півріччі 2023

Попри безліч негативних прогнозів стосовно курсу валют на 2023 рік, все виявилося дуже навіть не погано. Долар замість очікуваних 50 гривень за одиницю, опустився майже до 36 грн. Ба більше, вже кілька місяців поспіль він стабільно тримається майже однакової позначки. Водночас експерти вважають, що друге півріччя може трохи змінити ситуацію. У зв’язку з цим було опитано одразу шість різних експертних організацій. У всіх думки на цей рахунок практично однакові.

Дорожчим ніж по 40 гривень долар не буде

Аналітики стверджують, що прогнози дуже позитивні. Ба більше, навіть на листопад і грудень — період, коли навіть до війни курс могло трішки штормити.

“У середньому за цей рік курс становитиме 36,8 грн/$… Жодна з шести опитаних нами організацій не вважає, що курс досягне понад 40 грн/$. Хоча ще у березні про це говорили п’ять із семи організацій“, – зазначили аналітики.

Інші аналітики вважають, що долар буде трохи дорожчим, і на це в першу чергу вплинуло зниження облікової ставки НБУ, яке відбулося наприкінці липня.

“Цілком можливо, що до курсу 36,6 грн/$ ми вже не повернемося. Долар відійшов від позначок 37,10-37,20 грн/$, які ми спостерігали на готівковому ринку останні місяці. Ймовірно, ринок залишиться в межах до 38 грн/$ і спостерігатиме ситуацію на міжбанку – який обсяг інтервенцій направлятиме туди регулятор”, – кажуть експерти.

Ситуація все ще залишається не стабільною

Попри всі ці прогнози, ситуація все ще може докорінно змінитися у будь-який момент. Все-таки зараз на курс валют дуже сильно впливає все що відбувається на фронті. Знову ж експерти, тепер вже воєнні стверджують, що ситуація важка, але стабільна і з кожним днем ЗСУ потроху витісняють ворога з рідної землі.