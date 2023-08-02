От 30 000 гривен и без опыта работы: названы самые перспективные вакансии, которые сейчас актуальны в Украине

С начала войны в Украине наблюдается дефицит перспективных вакансий. Множество компаний прекратили свою деятельность или частично заморозили бизнес. Также, в регионах куда переехало много внутренне перемещенных лиц, спрос на работу превышает ее предложение. Однако война продолжается уже второй год, а затем и рынок труда постепенно адаптируется к новым условиям. Число вакансий растет, они становятся более оплачиваемыми и привлекательными. В частности, сейчас в Украине достаточно много предложений, где готовы платить от 30 000 гривен и даже трудоустраивать людей, не имеющих релевантного опыта работы.

Кого больше всего не хватает?

Постепенно избыточное количество соискателей начало превращаться в их нехватку. Многие молодые люди уехали заграницу, а львиная доля мужской половины населения служит в ВСУ. В связи с этим вырос спрос на водителей, риелторов, работников кредитных организаций, а также на некоторые современные вакансии, которые предусматривают отдаленную занятость, например, администратор социальных сетей.

Такие итоги анализируя статистику последних месяцев, озвучивает известный кадровый портал.

Водители, в том числе водители такси являются наиболее востребованными. Опыта работы в такси можно и не иметь, но должен быть не менее трехлетний водительский стаж. Зарплата таких специалистов может достигать 30 000 гривен (при наличии собственного авто). Администраторы соцсетей могут получать от 20 000 гривен и часто не за полный рабочий день. Обязанности более простые, а к работе можно приступать после короткого инструктажа. Специалисты, которые разбираются в монтаже видео и могут придумывать и снимать ролики для тик-тока или ютуба, зарабатывают гораздо больше. Работники кредитных учреждений также не плохо зарабатывают и могут получать в месяц от 20 000 до 35 000 гривен. В рейтинг попали и риелторы, которые сейчас зарабатывают даже по 45 000 гривен в месяц и больше.

Правда, последний пункт касается только отдельных регионов. К примеру, точно так можно заработать во Львове. И вряд ли подобный заработок будет где-нибудь в регионах ближе к линии фронта.