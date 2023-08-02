Стало відомо, хто в серпні платитиме за газ більше на 2 гривні за куб, ніж решта споживачів

В Україні діє мораторій згідно з яким ціни на газ не будуть збільшуватись до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Цей мораторій ще в перші місяці війни підписав Президент і попри невдоволення деяких нардепів, він продовжує неухильно діяти. Водночас тоді як 98% українців є клієнтами Нафтогазу і платять за газ фіксовано 8 гривень за куб, деякі споживачі платять 9 і навіть 10 гривень. Чому так, і чи можна це змінити?

Більше платять ті, хто не перейшов до Нафтогазу

Окрім Нафтогазу в Україні працюють ще деякі постачальники газу. Їх мало, але все ж вони обслуговують кілька відсотків споживачів в деяких регіонах України. Наразі в серпні свої тарифи виставили на огляд 12 постачальників. Зразу слід зазначити, що ціни порівняно з липневими не змінилися. Ось, як виглядає фінальна картина:

“Еру Людям” – 7,7 грн, “Енерджі трейд груп” – 7,79 грн, “Нафтогаз України” – 7,96 грн, “Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн, “Прикарпат Енерго Труйд” – 7,98 грн, “Полтавагаз Збут” – 7,99 грн, “Окко контракт” – 7,99 грн, “Львівенергозбут” – 8,2 грн, YASNO – 8,46 грн, “Асканія енерджі” – 9,95, “СвітлоГаз” – 9,99.

Щоб платити менше, споживачі можуть перейти до Нафтогазу, який є наразі монополістом на українському ринку.

Субсидію продовжують видавати

Українці й надалі продовжують подавати заявки на отримання субсидій. Згідно з офіційними даними, в червні, тобто після росту тарифів на електроенергію, кількість потенційних отримувачів субсидії зросла до мільйона. В Уряді кажуть, що були готовими до подібного тож кошти в бюджет закладено. Також невдовзі процедура оформлення субсидії буде суттєво спрощена. Заявки можна буде подавати через “Дію”.