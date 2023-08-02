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Стало відомо, хто в серпні платитиме за газ більше на 2 гривні за куб, ніж решта споживачів

03.08.2023
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В Україні діє мораторій згідно з яким ціни на газ не будуть збільшуватись до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Цей мораторій ще в перші місяці війни підписав Президент і попри невдоволення деяких нардепів, він продовжує неухильно діяти. Водночас тоді як 98% українців є клієнтами Нафтогазу і платять за газ фіксовано 8 гривень за куб, деякі споживачі платять 9 і навіть 10 гривень. Чому так, і чи можна це змінити?

Більше платять ті, хто не перейшов до Нафтогазу

Окрім Нафтогазу в Україні працюють ще деякі постачальники газу. Їх мало, але все ж вони обслуговують кілька відсотків споживачів в деяких регіонах України. Наразі в серпні свої тарифи виставили на огляд 12 постачальників. Зразу слід зазначити, що ціни порівняно з липневими не змінилися. Ось, як виглядає фінальна картина:

  1. “Еру Людям” – 7,7 грн,
  2. “Енерджі трейд груп” – 7,79 грн,
  3. “Нафтогаз України” – 7,96 грн,
  4. “Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн,
  5. “Прикарпат Енерго Труйд” – 7,98 грн,
  6. “Полтавагаз Збут” – 7,99 грн,
  7. “Окко контракт” – 7,99 грн,
  8. “Львівенергозбут” – 8,2 грн,
  9. YASNO – 8,46 грн,
  10. “Асканія енерджі” – 9,95,
  11. “СвітлоГаз” – 9,99.

Щоб платити менше, споживачі можуть перейти до Нафтогазу, який є наразі монополістом на українському ринку.

Субсидію продовжують видавати

Українці й надалі продовжують подавати заявки на отримання субсидій. Згідно з офіційними даними, в червні, тобто після росту тарифів на електроенергію, кількість потенційних отримувачів субсидії зросла до мільйона. В Уряді кажуть, що були готовими до подібного тож кошти в бюджет закладено. Також невдовзі процедура оформлення субсидії буде суттєво спрощена. Заявки можна буде подавати через “Дію”.

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03.08.2023
1 хвилина на прочитання
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