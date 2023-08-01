Начался прием заявок на получение новой помощи: как оформить?

Новую выплату для украинцев, пострадавших от войны, анонсировала благотворительная организация “Перспектива за финансирование Mercy Corps”. На средства, финансируемые данным фондом, претендуют жители нескольких областей: Николаевской, Криворожской, Херсонской и Запорожской. Речь о лицах, которые находятся сейчас на этих территориях. К желающим получить помощь есть ряд дополнительных требований.

Кто претендует на выплату?

Все домохозяйства, которые подаются на получение помощи, должны отвечать следующим требованиям:

За последние 30 дней люди переехали из регионов, которые находятся в 30 километрах от зоны боевых действий. Семьи, которые находились во временной оккупации. Пострадавшие от массированных ракетных обстрелов: травмированные, или чье имущество уничтожено или повреждено. Имеют статус ВПЛ и относятся к уязвимой категории населения. Проживают на территориях, где за последние четыре месяца велись активные боевые действия.

Также, если речь идет об уязвимых категориях населения, то должны быть подтверждающие справки. Например, справка об инвалидности, пенсионном удостоверении, свидетельство о недавнем рождении детей, что подтверждает, что женщина является кормящей. Или справка о беременности, ведь беременные женщины также входят в категорию уязвимых. Также к этой категории относятся бездомные, семьи, проживающие в коллективных центрах, в собственных домах, сильно пострадавших от войны. Одинокие люди и наоборот многодетные семьи.

Как получить выплату?

Чтобы получить помощь, нужно заполнить специальную форму по этой ссылке. Стоит отметить, что заполнять форму может только один из членов семьи, и повторно ее заполнять другим лицом нельзя. Узнать больше информации о выплате, ее размере и нюансах получения можно по телефону +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00) или написав на email: [email protected]