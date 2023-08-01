Розпочався прийом заявок на отримання нової фінансової допомоги: як оформити?

Нову виплату для українців, які постраждали від війни, анонсувала благодійна організація “Перспектива за фінансування Mercy Corps”. На кошти, які фінансує даний фонд, претендують мешканці кількох областей: Миколаївської, Криворізької, Херсонської та Запорізької. Мова про осіб, які власне перебувають зараз на цих територіях. До бажаючих отримати допомогу є ряд додаткових вимог.

Хто претендує на виплату?

Всі домогосподарства, які подаються на отримання допомоги мають відповідати наступним вимогам:

Протягом останніх 30 днів люди переїхали з регіонів, які знаходяться за 30 кілометрів від зони бойових дій. Родини перебували у тимчасовій окупації. Потерпілі від масованих ракетних обстрілів: травмовані, або ті чиє майно знищено чи пошкоджено. Мають статус ВПО та належать до вразливої категорії населення. Проживають на територіях, де протягом останніх чотирьох місяців велися активні бойові дії.

Також, якщо мова про вразливі категорії населення, то мають бути довідки, які це підтверджують. Наприклад, довідка про інвалідність, пенсійне посвідчення, свідоцтво про нещодавнє народження дітей, що підтверджує, що жінка є годуючою. Або ж довідка про вагітність, адже вагітні жінки також входять до категорії вразливих. Також до цієї категорії належать безпритульні особи, родини, які мешкають у колективних центрах, у власних домівках, що сильно постраждали від війни. Одинокі люди, та навпаки багатодітні родини.

Як отримати виплату?

Щоб отримати допомогу потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням. Варто зазначити, що заповнювати форму може лише хтось один з членів сім’ї, і повторно її заповнювати іншою особою не можна. Дізнатися більше інформації про виплату, її розмір та нюасни отримання можна за телефоном +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00) або написавши на email: [email protected]