Украинцам пообещали новый курс доллара: стоит ли бежать в обменники

Национальный банк Украины рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам репатриировать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны украинскую экономику.

План репатриации может стать одной из первых мер, которые Нацбанк принял на пути к ослаблению контроля за движением капитала и возвращению к политике действующе до введения военного положения. Об этом заявили в совместном интервью заместители главы Юрий Гелетий и Сергей Миколайчук.

В публикации говорится о стратегии Национального банка по ослаблению контроля за движением капитала, который предусматривает три направления действий. Они должны ослабить валютные ограничения, перейти к более гибкому обменному курсу гривны и вернуться к монетарной политике, нацеленной на инфляцию.

По словам Гелетия и Миколайчука, первые шаги по ослаблению ограничений могут также включать увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица смогут покупать за гривну. Многие используют такую практику для защиты сбережений от инфляции и неопределенности. Однако предприятия останутся в центре внимания ослабления контроля за движением капитала.

По словам Миколайчука, государство и бизнес в определенной степени приоритетнее домохозяйств, если говорить о том, что мы следуем дорожной карте валютной либерализации, но при этом учитываем последствия тех или иных шагов. В то же время если есть возможность создать нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционные и кредитные возможности, то компании смогут привлечь средства и оживить деятельность, что точно будет на пользу всем украинцам.

Он добавляет, что при переходе на более гибкий обменник курс на рынке продолжат продавать большее количество иностранной валюты, но будет реагирование на изменения рыночных сил. Если будет больший спрос на иностранную валюту, то это приведет к сильному ее обесцениванию, и наоборот.

Поэтому, если в какой-то период спрос станет ниже планового, то это станет сигналом к укреплению гривны.