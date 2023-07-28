Українцям пообіцяли новий курс долара: чи варто бігти в обмінники

Національний банк України розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам репатріювати дивіденди за 2023 рік рамках заходів з приваблення інвестицій в постраждалу від війни українську економіку.

План репатріації може стати один з перших заходів, які Нацбанк прийняв на шляху до ослаблення контролю за рухом капіталу та повернення до політики яка була до запровадження воєнного стану. Про це заявили в спільному інтерв’ю заступники глави Юрій Гелетій та Сергій Миколайчук.

В публікації говориться про стратегію Національного банку з ослаблення контролю за рухом капіталу, який передбачає три напрямки дій. Вони повинні ослабити валютні обмеження перейти до більш гнучкого обмінного курсу гривні та повернутися до монетарної політики, націленої на інфляцію.

За словами Гелетія та Миколайчука, перші кроки з ослаблення обмежень можуть також включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи зможуть купувати за гривню. Чимало людей використовують таку практику для захисту заощаджень від інфляції та невизначеності. Однак підприємства залишаться в центрі уваги ослаблення контролю за рухом капіталу.

За словами Миколайчука, держава та бізнес певною мірою пріоритетніші за домогосподарства, якщо говорити про те, що ми слідуємо дорожній карті валютної лібералізації, але при цьому враховуємо наслідки тих чи інших кроків. Водночас якщо є можливість створити нормальні умови для бізнесу, щоб відновити інвестиційні та кредитні можливості, то компанії зможуть залучити кошти та оживити діяльність, що точно буде на користь всім українцям.

Він додає, що при переході на більш гнучкий обмінник курс на ринку продовжать продавати більшу кількість іноземної валюти, але буде реагування на зміни ринкових сил. Якщо буд більший попит на іноземну валюту, то це призведе до сильного її знецінення, і навпаки.

Тож, якщо в якийсь період попит стане нижчим за плановий, то це стане сигналом до укріплення гривні.