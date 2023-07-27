Уже с 1 августа украинцам станет намного проще получить собственное жилье

В Украине тщательно готовятся к увеличению спроса на ипотеку. Все из-за того, что с 1 августа станет доступной программа “эОселя”. Она позволит некоторым категориям граждан получать жилье в кредит на очень выгодных условиях. В связи с этим, в течение следующих 2-3 месяцев ожидается снижение ипотечных ставок минимум на 3,5-5%. Об этом заявила первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

Может снизиться и учетная ставка НБУ

Эта ситуация может также спровоцировать снижение учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 25%. Уже в декабре регулятор может понизить ставку до 20%. Эксперты отмечают, что ипотечное жилье будет набирать большую популярность. Все в первую очередь из-за хороших возможностей, которые будет предоставлять программа “єОселя”. В частности, в рамках этой программы жилье можно получить в кредит под 7% годовых. Это касается ветеранов войны и членов их семей, людей не имеющих жилья или имеющих недвижимость площадью менее 52,5 м2.

Также выгодная ипотека — это еще и бонус для экономики, ведь она будет способствовать развитию строительной отрасли.

“Ипотека будет стимулировать развитие строительной отрасли, что очень важно для дальнейшего роста экономики страны вопреки войне“, – добавила Дмитриева.

В настоящее время Правительство планирует создать максимально привлекательные условия для тех, кто решится взять жилье в кредит. Акцент делают на регионах, удаленных от линии фронта. К примеру, в Ужгороде кроме программы “єОселя” выгодные условия кредитования предлагают и банки. Они сотрудничают с 78% новостроек в городе. В целом каждый украинец сможет взять жилье в кредит под 8-12% годовых, с условием погашения в течение 3 лет. Или до 22% годовых, если срок погашения кредита будет составлять 20 лет. При этом в первый год ставка составит всего 3%.