Вже з 1 серпня українцям стане набагато простіше отримати власне житло

В Україні ретельно готують до збільшення попиту на іпотеку. Все через те, що з 1 серпня стане доступною програма “єОселя”. Вона дозволить деяким категоріям громадян отримувати житло в кредит на дуже вигідних умовах. У зв’язку з цим, протягом наступних 2-3 місяців очікується зниження іпотечних ставок мінімум на 3,5-5%. Про це вже заявила перша заступник голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва.

Може зменшитись й облікова ставка НБУ

Ця ситуація може також спровокувати зниження облікової ставки НБУ, яка зараз становить 25%. Вже у грудні регулятор може знизити ставку до 20%. Експерти зазначають, що іпотечне житло набиратиме великої популярності. Все в першу чергу через хороші можливості, які надаватиме програма “єОселя”. Зокрема, в рамках цієї програми житло можна буде отримати в кредит під 7% річних. Це стосується ветеранів війни та членів їх родин, людей які не мають житла, або ж мають нерухомість площею менше ніж 52,5 м2.

Також, вигідна іпотека — це ще й бонус для економіки, адже вона сприятиме розвитку будівельної галузі.

“Іпотека стимулюватиме розвиток будівельної галузі, що вкрай важливо для подальшого зростання економіки країни всупереч війні”, – додала Дмитрієва.

Наразі Уряд планує створити максимально привабливі умови, для тих хто наважиться взяти житло в кредит. Акцент роблять на регіонах віддалених від лінії фронту. Наприклад, в Ужгороді окрім програми “єОселя” вигідні умови кредитування пропонують й банки. Вони співпрацюють з 78% новобудов у місті. Загалом, кожен українець зможе взяти житло у кредит під 8-12% річних, з умовою погашення протягом 3 років. Або ж до 22% річних, якщо термін погашення кредиту складатиме 20 років. При цьому в перший рік ставка складатиме всього 3%.