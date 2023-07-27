В “Дії” появилась возможность получить деньги на оплату коммуналки

В Украине субсидию получает несколько миллионов граждан. И каждый раз это целый бюрократический процесс, включающий сбор множества справок и превращающийся в полноценную бумажную волокниту. Благодаря тому, что в Украине есть “Дия”, очень много подобных процессов удалось упростить. Дошел черед и до субсидии. В частности, Кабинет Министров принял решение об ускоренном и автоматическом обмене информацией между Государственной миграционной службой и Пенсионным Фондом Украины. Упрощенную заявку на получение субсидии можно будет подавать прямо в Дие.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль

В Правительстве заявили, что подобный шаг существенно ускорит процедуру получения субсидии и сильно ее упростит. Социальная поддержка граждан станет более адресной и гораздо более доступной.

“В частности, подать заявку можно через “Дию”, сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников“, — отметил глава правительства.

В июле количество претендентов на субсидию резко увеличилось

После повышения тарифов на электроэнергию количество претендентов на получение субсидии резко возросло. В Правительстве прогнозируют, что общая цифра новых получателей компенсации за коммуналку составит около миллиона человек.

“Мы понимаем, что увеличится количество получателей субсидий. Такое увеличение будет до миллиона… Поэтому мы хотим сделать эту услугу максимально доступной и простой“, – отметили в Министерстве социальной политики.

На увеличение субсидиантов влияет и всеобщая ситуация в стране. Люди массово теряют работу, их доход существенно уменьшается, а это в свою очередь позволяет им претендовать на субсидию. В этом году она варьировалась в пределах 2000 гривен. Субсидию можно получать на банковскую карту или на отделении Укрпочты.

Всего на 2023 год в бюджет заложено около 37 миллиардов гривен, которые будут выплачиваться людям в виде субсидий. Если же расходов будет больше, то будет происходить перераспределение средств.