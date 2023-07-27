У “Дії” з’явилася можливість отримати гроші на оплату комуналки

В Україні субсидію отримує кілька мільйонів громадян. І щоразу це цілий бюрократичний процес, який включає збір безлічі довідок та перетворюється у повноцінну паперову волокнину. Завдяки тому, що в Україні є “Дія” дуже багато схожих процесів вдалося спростити. Дійшла черга і до субсидії. Зокрема Кабінет Міністрів прийняв рішення про прискорений та автоматичний обмін інформацією між Державною міграційною службою та Пенсійним Фондом України. Спрощену заявку на отримання субсидії можна буде подавати прямо у “Дії”.

Про подібне заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

В Уряді заявили, що подібний крок суттєво прискорить процедуру отримання субсидії, та сильно її спростить. Соціальна підтримка громадян стане більш адресною і набагато доступнішою.

“Зокрема подати заявку можна через “Дію”, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел“, – зазначив глава уряду.

В липні кількість претендентів на субсидію різко збільшилась

Після підвищення тарифів на електроенергію кількість претендентів на отримання субсидії різко зросла. В Уряді прогнозують, що загальна цифра нових отримувачів компенсації за комуналку становитиме близько мільйона осіб.

“Ми розуміємо, що збільшиться кількість одержувачів субсидій. Таке збільшення буде до мільйона… Тому ми хочемо зробити цю послугу максимально доступною та простою“, – зазначили у Міністерстві соціальної політики.

На збільшення субсидіантів впливає й загальна ситуація в країні. Люди масово втрачають роботу, їх дохід суттєво зменшується, а це своєю чергою дозволяє їм претендувати на субсидію. Цього року вона варіювалася в межах 2000 гривень. Субсидію можна отримувати на банківську картку, або ж на відділенні Укрпошти.

Всього на 2023 рік у бюджет закладено близько 37 мільярдів гривень, які людям виплачуватимуть у вигляді субсидій. Якщо ж витрат буде більше, то відбуватиметься перерозподіл коштів.