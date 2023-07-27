Штормить будет не по детски: Землю накроет затяжная и очень мощная магнитная буря

Каждый месяц Землю накрывают магнитные бури. Это геомагнитные колебания, возмущения на Солнце, которые оказывают негативное влияние на человеческий организм и самочувствие. Важно знать заранее, когда будет очередная мощная буря, ведь если правильно к ней подготовиться, то можно минимизировать ее негативное влияние. В июле это явление случится буквально в последние дни месяца. Точнее, оно уже происходит, но пик бури стоит ожидать именно сегодня и завтра. 30-го числа она пойдет на убыль.

Эта буря продлится 5 дней

Обычно магнитные бури длятся один или максимум три дня. А на этот раз буря бьет все рекорды, и продлится 5 дней. Началась она 26 июля, а завершится 30-го. Особенностью этой бури называют и ее мощность. Эксперты говорят, что она оценивается в пять баллов по 9-балльной шкале. К слову, это едва ли не самый высокий показатель, который может случаться. 7-8 баллов почти никогда не бывает, иначе из строя стали бы выходить множество электронных приборов. Квалифицирующаяся буря как пятибалльная очень сокрушительно влияет на самочувствие и человеческий организм.

Люди может тревожить:

Сильная головная боль, даже непрерывная мигрень. Повышенная тревожность, раздражительность или наоборот чрезмерная вялость и апатия. Бессонница, перепады настроения, плаксивость. Отсутствие аппетита, головокружения и тошнота. Прыжки артериального давления, тахикардия и обострение проблем с сосудами и сердцем.

Наиболее уязвимыми к магнитной буре считаются пенсионеры, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и имеющие часто повышенное давление.

Последним следует быть особенно осторожными, ведь в период магнитных бурь в больницы гораздо чаще обращаются пациенты, которым диагностируют инсульт и даже инфаркт.

Что касается подготовки к магнитным бурям, то она максимально проста. Старайтесь заранее решить важные и сложные дела, не поддаваться стрессу, не употреблять алкоголь или много кофеина, хорошо высыпаться и много времени находиться на свежем воздухе.