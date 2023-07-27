Штормитиме не по дитячому: Землю накриє затяжна і дуже потужна магнітна буря

Кожного місяця Землю накивають магнітні бурі. Це геомагнітні коливання, збурення на Сонці, які мають не негативний вплив на людський організм та самопочуття. Важливо знати наперед коли буде чергова потужна буря, адже якщо правильно до неї підготуватися, то можна мінімізувати її негативний вплив. У липня це явище трапиться буквально в останні дні місяця. Точніше воно вже відбувається, але пік бурі варто очікувати саме сьогодні та завтра. 30-го числа вона піде на спад.

Ця буря триватиме аж 5 днів

Зазвичай магнітні бурі тривають один, або максимум три дні. А цього разу буря б’є всі рекорди, та триватиме аж 5 днів. Почалася вона 26 липня, а завершиться аж 30-го. Особливістю цієї бурі називають і її потужність. Експерти кажуть, що вона оцінюється на п’ять балів за 9-бальною шкалою. До слова — це чи не найвищий показник, який може траплятися. 7-8 балів майже ніколи не буває, інакше з ладу почали б виходити безліч електронних приладів. Буря, яка кваліфікується, як п’ятибальна дуже нищівно впливає на самопочуття та людський організм.

Люди можуть відчувати:

Сильний головний біль, навіть безперервну мігрень. Підвищену тривожність, дратівливість або навпаки надмірну млявість та апатію. Безсоння, перепади настрою, плаксивість. Відсутність апетиту, запаморочення та нудоту. Стрибки артеріального тиску, тахікардію та загострення проблем із судинами й серцем.

Найбільш вразливими до магнітної бурі вважаються пенсіонери, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями та ті що мають часто підвищений тиск.

Останнім варто бути особливо обережними, адже в період магнітних бур до лікарень набагато частіше звертаються пацієнти, яким діагностують інсульт і навіть інфаркт.

Стосовно підготовки до магнітних бур, то вона максимально проста. Намагайтесь завчасно вирішити важливі та складні справи, не піддаватися стресу, не вживати алкоголь, багато кофеїну, гарно висипатися та багато часу перебувати на свіжому повітрі.