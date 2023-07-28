В Україні посуворішали правила перетину кордону: кого більше не випускають?

В Україні від початку війни кордони залишають закритими для всіх військовозобов’язаних. Водночас більшість чиновників та депутатів вільно можуть виїжджати з країни, відправлятися у відпустку на екзотичні острови прикриваючись робочими відрядженнями. Тепер це можливо буде припинено. Буквально 26 липня, співробітники Прикордонної служби України отримали наказ не дозволяти виїжджати з країни депутатам та чиновникам. Точніше їх випускатимуть, але лише якщо дійсно це буде робоча поїздка, а не відпочинок чи вирішення особистих питань.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

“Пару годин тому на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів за кордон. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них. По суті, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє чи блокує виїзд чиновників та депутатів”, – написав Гончаренко у своєму Телеграмі.

Далі він обурюється, що це всього лише піар-хід, який мав би сподобатися українцям, тобто що подібні дії роблять просто на публіку.

“Це гарний піар-хід і думаю, він сподобається людям. Єдине, хочу написати ось про що. Уявіть собі, 40-мільйонна країна під час найбільшої війни в Європі, а голова ОП вирішує – чи можна виїхати комусь за кордон. Це неправильна історія. Просто системно не правильна. Зробіть процедуру дозволу виїзду за кордон. Карайте тих, хто її порушує”, – додав нардеп.

Ймовірно рішення було прийнято після нещодавнього скандалу

Не виключення, що таке рішення Уряд прийняв на фоні недавнього скандалу з одним із народних депутатів – заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрієм Аристовим. Він підробивши дані про свій стан здоров’я, нелегально виїхав на відпочинок на Мальдіви. Сьогодні стосовно нього вже відкрито кримінальне провадження, він склав депутатський мандат, а в нього вдома було проведено обшук.