Чому лиходії в кіно ніколи не користуються iPhone

Досить часто можна побачити техніку Apple у фільмах та телесеріалах, але є дещо цікаве, на що багато хто не звертає уваги: ​​продуктами марки Apple ніколи не користуються лиходії.

Продакт-плейсмент у кіноіндустрії – звичайна практика, до якої вдається більшість техно-брендів для просування своєї продукції. Зазвичай компанії самі платять за те, щоб їх телефони чи планшети мелькали у блокбастерах. Але коли справа доходить до Apple, справи інакше. Це дуже відомий бренд, який ніколи не купує місце у кадрі. Компанія безкоштовно надає свої пристрої студіям для використання як реквізит, але однією з умов є те, що вони мають бути представлені в кращому світлі.

Це має на увазі наявність у Apple певних критеріїв того, хто може, а хто не може скористатися її технікою. Режисер Райан Джонсон, відомий за франшизою «Дістати ножі», розповів, що під час зйомки фільму компанія прямо висловила бажання, щоб головний лиходій не брав до рук iPhone.

Apple зосереджена на тому, щоб її продукти підтримували позитивний імідж та уникали будь-яких негативних асоціацій. iPhone, MacBook, Apple Watch – всі ці пристрої повинні сприйматися людьми як частина повсякденного життя, асоціюватися з гарними персонажами та приємними моментами на екрані. Так що в майбутньому, якщо ви захочете дізнатися, хто головний антагоніст детективного фільму чи бойовика, користуйтесь простим правилом: лиходій той, хто не користується айфоном.