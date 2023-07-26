Банки установили лимиты: какую сумму теперь можно перевести с карты на карту

На время войны украинские банки установили лимиты на суммы, которые можно переводить с карты на карту. Узнать о них можно в своем банке. ПриватБанк и Monobank напомнили своим клиентам об ограничениях.

Лимиты на перевод в ПриватБанке

Один из самых популярных банков Украины – ПриватБанк установил что его клиенты могут получать переводы на максимальную сумму 29 999 гривен в сутки от других клиентов банка.

На карту Mastercard предел составляет 10 тысяч долларов в сутки, на карту Visa – 7,5 тысячи долларов в сутки по курсу, но не более 10 тысяч долларов в неделю.

Лимиты на перевод средств в Monobank

В Monobank не вводили ограничений на расчеты между клиентами банка. Универсальные сервисы ограничивают одновременные переводы до 25 тысяч гривен, независимо от того, какой банк выдал платежные средства.

Что касается карт Mastercard от Monobank, то здесь действует такой же лимит как в ПриватБанке – 10 тысяч долларов.

В то же время некоторые переводы могут вызвать подозрение со стороны финансового мониторинга или государства:

на карту регулярно поступают похожие или одинаковые по размеру суммы;

массовые переводы на карту – более 30 транзакций за день;

перевод денег проводился из России или Беларуси;

разные отправители пересылают 100 гривен/сутки.

Банки имеют право заморозить средства до установления источника их происхождения если будет установлено подозрительное движение средств по счетам клиентов У каждого банка существуют собственные лимиты и правила, поэтому этот момент лучше уточнять в договоре с банком, который вы подписываете при открытии счета.

Отметим, что вечером 26 июля произошел очередной сбой в работе Monobank. За последнюю неделю это уже второй случай. В прошлый раз Монобанк не работал около трех часов. За это время клиентам не начисляли проценты по кредитам.