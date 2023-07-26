Банки встановили ліміти: яку суму тепер можна переказати з картки на картку

На час війни українські банки встановили ліміти на суми, які можна переказувати з картки на картку. Дізнатися про них можна у своєму банку. ПриватБанк та Monobank нагадали своїм клієнтам про обмеження.

Ліміти на переказ коштів в ПриватБанку

Один із найпопулярніших банків України — ПриватБанк встановив що його клієнти можуть отримувати перекази на максимальну суму 29 999 гривень на добу від інших клієнтів банку.

На картку Mastercard межа складає 10 тисяч доларів на добу, на картку Visa — 7,5 тисячі доларів на добу за курсом, але не більше 10 тисяч доларів на тиждень.

Ліміти на переказ коштів в Monobank

В Monobank не запроваджували обмежень на розрахунки між клієнтами банку. Універсальні сервіси обмежують одночасні перекази до 25 тисяч гривень, незалежно від того, який банк видав платіжні кошти.

Щодо карток Mastercard від Monobank, то тут діє такий же ліміт як в ПриватБанку — 10 тисяч доларів.

Водночас деякі перекази можуть викликати підозру зі сторони фінансового моніторингу чи держави:

на картку регулярно поступають схожі або однакові за розміром суми;

масові перекази на картку — понад 30 транзакцій за день;

переказ грошей проводився з Росії або Білорусі;

різні відправники пересилають 100 гривень/добу.

Банки мають право заморозити кошти до встановлення джерела їх походження якщо буде встановлено підозрілий рух коштів за рахунками клієнтів В кожного банку існують власні ліміти та правила, отож цей момент краще уточняти в договорі з банком, який ви підписуєте при відкритті рахунку.

Зазначимо, що ввечері 26 липня стався черговий збій в роботі Monobank. За останній тиждень це вже другий випадок. Минулого разу Монобанк не працював близько трьох годин. За цей час клієнтам не нараховували відсотки за кредитами.