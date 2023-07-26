Новая почта будет раздавать клиентам деньги: сколько и как можно получить?

Новая почта – один из крупнейших логистических операторов страны. Кроме перевозок посылок и груза компания предоставляет и ряд других услуг. В частности, в отделениях можно снять наличные, оплатить коммуналку, а еще благодаря Новой почте можно шопиться за границей. В настоящее время компания анонсирует запуск новой программы Npshopping. Каждый, кто в ней зарегистрируется, получит по 150 гривен. Благодаря этой программе, украинцам будет доступен выгодный шопинг в США, Китае, Великобритании, Германии, Италии, Польше, Франции, Испании, Турции и Чехии.

Какие преимущества предоставляет клиентам новая программа?

Раньше благодаря Новой почте можно было заказывать вещи из-за границы, но теперь все перейдет на совсем другой уровень. Покупки станут еще более комфортными и выгодными. Среди ключевых преимуществ программы:

Более широкий выбор. Можно будет получить доступ к лимитированным коллекциям, разнообразным брендам, которые не доступны в Украине, к уникальным системам лояльности и скидкам. Больше лучших скидок. Благодаря этой программе украинцы смогут узнавать про глобальные распродажи и скидки до 80%. Еще больше качественных вещей. Выбирайте вещи по отзывам от других покупателей и ищите продукцию, которая лучше всего отвечает по соотношению цена/качество.

«Большинство зарубежных интернет-магазинов не оформляют доставку в Украину, поэтому мы предоставляем нашим клиентам свои виртуальные адреса, например, в США, Италии или Великобритании. Обычно это адреса наших собственных логистических центров или составов партнеров», — заявили в компании.

Как использовать новую программу?

Все очень просто. Сначала необходимо зарегистрироваться в программе. Затем получить свой международный адрес для получения посылок. А дальше выбираете вещи, которые вам нравится, заказываете и следите за их передвижением. Посылкой можно управлять в той же программе.

Следует знать, что заказы на сумму свыше 150 евро дополнительно подлежат пошлине. То есть нужно будет заплатить до доставки еще 10% от общей суммы плюс НДС в размере 20% стоимости товаров вместе с пошлиной.