Нова пошта роздаватиме клієнтам гроші: як їх можна отримати та скільки?

Нова пошта — один з найбільших логістичних операторів країни. Окрім перевезень посилок та вантажу, компанія надає й ряд інших послуг. Зокрема у відділеннях можна зняти готівку, оплатити комуналку, а ще завдяки Новій пошті можна шопитися закордоном. Наразі компанія анонсує запуск нової програми Npshopping. Кожен хто у ній зареєструється отримає по 150 гривень. Завдяки цій програмі українцям буде доступний вигідний шопінг в США, Китаї, Великобританії, Німеччині, Італії, Польщі, Франції, Іспанії, Туреччині та Чехії.
Які переваги надає клієнтам нова програма?
Раніше завдяки Новій пошті також можна було замовляти речі з-за кордону, та тепер все перейде на зовсім інший рівень. Покупки стануть ще комфортнішими та вигіднішими. Серед ключових переваг програми:
- Більш широкий вибір. Можна буде отримати доступ до лімітованих колекцій, різноманітних брендів, які не доступні в Україні, до унікальних систем лояльності ти знижок.
- Більше кращих знижок. Завдяки цій програмі українці зможуть дізнаватися про глобальні розпродажі та знижки до 80%.
- Ще більше якісних речей. Вибирайте речі за відгуками від інших покупців та шукайте продукцію, яка найкраще відповідає за співвідношенням ціна/якість.
«Більшість зарубіжних інтернет-магазинів не оформляють доставку в Україну, тому ми надаємо нашим клієнтам свої віртуальні адреси, наприклад, у США, Італії чи Великій Британії. Зазвичай, це адреси наших власних логістичних центрів або складів партнерів», — заявили у компанії.
Як користуватися новою програмою?
Все максимально просто. Спочатку потрібно зареєструватися у програмі. Потім отримати власний міжнародний адрес для отримання посилок. А далі вибираєте речі, які вам до вподоби, замовляєте та слідкуєте за їх пересуванням. Посилкою можна керувати у тій же програмі.
Варто знати, що замовлення на суму понад 150 євро додатково підлягають під мито. Тобто треба буде заплатити до доставки ще 10% від загальної суми плюс ПДВ у розмірі 20% вартості товарів разом з митом.
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