Нова пошта роздаватиме клієнтам гроші: як їх можна отримати та скільки?

Нова пошта — один з найбільших логістичних операторів країни. Окрім перевезень посилок та вантажу, компанія надає й ряд інших послуг. Зокрема у відділеннях можна зняти готівку, оплатити комуналку, а ще завдяки Новій пошті можна шопитися закордоном. Наразі компанія анонсує запуск нової програми Npshopping. Кожен хто у ній зареєструється отримає по 150 гривень. Завдяки цій програмі українцям буде доступний вигідний шопінг в США, Китаї, Великобританії, Німеччині, Італії, Польщі, Франції, Іспанії, Туреччині та Чехії.

Які переваги надає клієнтам нова програма?

Раніше завдяки Новій пошті також можна було замовляти речі з-за кордону, та тепер все перейде на зовсім інший рівень. Покупки стануть ще комфортнішими та вигіднішими. Серед ключових переваг програми:

Більш широкий вибір. Можна буде отримати доступ до лімітованих колекцій, різноманітних брендів, які не доступні в Україні, до унікальних систем лояльності ти знижок. Більше кращих знижок. Завдяки цій програмі українці зможуть дізнаватися про глобальні розпродажі та знижки до 80%. Ще більше якісних речей. Вибирайте речі за відгуками від інших покупців та шукайте продукцію, яка найкраще відповідає за співвідношенням ціна/якість.

«Більшість зарубіжних інтернет-магазинів не оформляють доставку в Україну, тому ми надаємо нашим клієнтам свої віртуальні адреси, наприклад, у США, Італії чи Великій Британії. Зазвичай, це адреси наших власних логістичних центрів або складів партнерів», — заявили у компанії.

Як користуватися новою програмою?

Все максимально просто. Спочатку потрібно зареєструватися у програмі. Потім отримати власний міжнародний адрес для отримання посилок. А далі вибираєте речі, які вам до вподоби, замовляєте та слідкуєте за їх пересуванням. Посилкою можна керувати у тій же програмі.

Варто знати, що замовлення на суму понад 150 євро додатково підлягають під мито. Тобто треба буде заплатити до доставки ще 10% від загальної суми плюс ПДВ у розмірі 20% вартості товарів разом з митом.