Украинцев переманивают из Польши: какие условия предлагает украинцам одна из самых дорогих стран мира?

Норвегия одна из самых дорогих стран мира. Здесь очень высокий уровень жизни, отличные зарплаты, но и жилье и продукты не дешевые. В то же время, норвежцы занимают первые позиции в рейтинге самых счастливых людей мира. С начала войны Норвегия наравне со многими другими странами принимает украинских беженцев. Данное государство считает украинцев со статусом беженца полноценным резидентом, поэтому дает право на работу, медицину и т.д. А работать здесь действительно выгодно. Минимальная зарплата колеблется от 3600 евро. А трудоустроиться можно даже без высшего образования.

Знание английского языка обязательно

Норвежцы очень лояльно относятся к украинцам, однако для того, чтобы трудоустроиться, нужно как минимум знать английский язык. Хотя бы на таком уровне, чтобы можно было поладить с коллегами/руководством/клиентами и т.д. А вот высшее образование не обязательно. Без нее в Норвегии можно спокойно трудоустроиться электриком, механиком, продавцом, сварщиком, водителем, грузчиком. Также в качестве подработки украинцев принимают на вакансию официантов, уборщиков, помощников в портах. Средняя зарплата на всех этих вакансиях колеблется от 3600 до 4500 евро.

Для понимания на сколько это большая или не большая сумма, на аренду квартиры придется потратить примерно 1500 евро. Если хотите купить месячный проездной на общественный транспорт, то стоит он 80 евро.

Ну и, для того чтобы трудоустроиться и зарабатывать, желательно выбирать для жизни большие города.

Хотя, в Норвегии их совсем мало, а тех, кто приезжает как беженец, расселяют по так называемым коммунам, похожим на обычную деревню.

“Если вы живете в маленьком городке, то работу найти практически нереально, тем более без знания хотя бы базового английского. Если повезет, найдете подработку вроде уборки“, — рассказывают украинцы, уже пожившие некоторое время в этой стране.