Украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости: как оформить деньги?

24 августа украинцы отмечают День Независимости. В этом году власти анонсировали денежные выплаты для отдельной категории граждан. Речь идет о тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Как заявили в Министерстве социальной политики, сумма выплат будет варьироваться от 450 до 3100 гривен. Размер выплаты будет зависеть от некоторых факторов.

Кто на какую сумму претендует?

Деньги получат следующие категории:

Лица, получившие инвалидность в результате войны, а также лица, заключенные в малолетнем возрасте (до 14 лет). Все, кто имеет первую группу инвалидности, получат по 3100 гривен, вторая группа получит 2900 грн, а третья 2700 гривен. Вторая категория лиц, это участники революции достоинства, участники боевых действий, пострадавшие при выполнении боевых задач, бывшие узники гетто и концлагерей, а также дети, родившиеся в тюрьме из-за заключения их родителей. Сумма выплат будет варьироваться в пределах 450-3000 гривен. По 1000 гривен получат члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Для расчета этих выплат был использован специальный коэффициент. Для участников боевых действий это 50% от прожиточного минимума, для членов семей умерших защитников и защитниц — 30% и для участников войны — 20%.

Актуальными остаются другие виды выплат

Для того чтобы всегда быть в курсе актуальных выплат для украинцев, регулярно читайте новости на сайте Минсоцполитики, или на платформе Дія. Особенно, если вы относитесь к категории лиц, которым чаще всего выплачивают пособие. Речь о внутренне перемещенных лицах, семьях потерявших жилье из-за боевых действий, жителей освобожденных от оккупации территорий, а также пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и т.д.

Получить можно как выплаты, обычно это 2200 человек в месяц, так и гуманитарную, психологическую или юридическую помощь.