Українці отримають разову виплату до Дня Незалежності: як оформити гроші?

24 серпня українці святкують День Незалежності. Цього року влада анонсувала грошові виплати для окремої категорії громадян. Мова про тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Як заявили у Міністерстві соціальної політики сума виплат варіюватиметься від 450 до 3100 гривень. Розмір виплати залежатиме від деяких факторів.

Хто на яку суму претендує?

Гроші отримають наступні категорії осіб:

Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також особи, які були ув’язнені у малолітньому віці (до 14 років). Всі хто має першу групу інвалідності отримають по 3100 гривень, друга група отримає 2900 грн, а третя 2700. Друга категорія осіб, це учасники Революції гідності, учасники бойових дій, які постраждали при виконанні бойових завдань, колишні в’язні гетто та концтаборів, а також діти, які народилися у в’язниці через ув’язнення їхніх батьків. Сума виплат варіюватиметься в межах 450-3000 гривень. По 1000 гривень отримають члени родин загиблих Захисників та Захисниць України.

Для розрахунку цих виплат було застосовано спеціальний коефіцієнт. Для учасників бойових дій це 50% від прожиткового мінімум, для членів родин померлих захисників і захисниць — 30% і для учасників війни — 20%.

Актуальними залишаються інші види виплат

Для того, щоб завжди бути в курсі актуальних виплат для українців, регулярно читайте новини на сайті Мінсоцполітики, або на платформі Дія. Особливо, якщо ви належите до категорії осіб, яким найчастіше виплачують допомогу. Мова про внутрішньо переміщених осіб, родин які втратили житло через бойові дії, мешканців звільнених від окупації територій, а також пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних родин тощо.

Отримати можна як виплати, зазвичай це 2200 на особу у місяць, так і гуманітарну, психологічну чи юридичну допомогу.