Цены на недвижимость начнут снижаться: стало известно когда и насколько

Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости значительно выросли в цене. За последние шесть месяцев стоимость квадратного метра выросла почти на полторы тысячи, то есть с 49 825 гривен до 51 295 тысяч гривен.
Об этом сообщает M2bomber. В общем, по данным издания в ближайшей перспективе стоит ожидать удешевления. Только за последний месяц стоимость квадратного метра в сегменте вторичного жилья снизилась, хоть и незначительно. Отмечается снижение стоимости в среднем на 500 гривен.
Какая стоимость недвижимости сейчас
По данным аналитиков, наиболее популярная стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир – это 39 тысяч гривен. Именно такая стоимость в 7,7% объявлений о продаже недвижимости. Также довольно часто встречаются и такие цены:
- 46 800 гривен в 7,4% объявлений;
- 52 тысячи гривен в 7,1%.
В наиболее дешевом сегменте сложнее найти объявления о продаже квартир. Лишь 0,1% предлагают стоимость квадратного метра в 5 200 гривен. В таком же количестве встречаются другие цены:
- 13 тысяч гривен;
- 18,2 тысячи гривен.
Где квартиры стоят меньше всего
Самые низкие цены за квадратный метр в Деснянском районе столицы. В среднем стоимость составляет 40 019 гривен. Далее рейтинг выглядит так:
- Дарницкий – 45 157 грн;
- Святошинский – 47 123 грн;
- Оболонский – 48 106 грн;
- Подольский – 50 532 грн;
- Днепровский – 51 506 грн;
- Соломенский – 52 460 грн;
- Голосеевский – 57 111 грн;
- Шевченковский – 65 251 грн;
- Печерский – 90 335 грн.
Где жилье покупают активнее всего
Новое жилье активнее всего продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, именно в Закарпатье продают новые квартиры в 98% жилых комплексах.
В то же время, Ужгород – лидер по самому большому росту средней минимальной цены квадратного метра. С начала войны стоимость недвижимости выросла на 75% в гривне.
Также на 79% выросли цены в львовских новостройках, на 78% в Ивано-франковске.
В Киеве же средняя минимальная цена выросла лишь на 33%, что больше связано с курсом доллара чем со спросом на недвижимость.
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