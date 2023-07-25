Цены на недвижимость начнут снижаться: стало известно когда и насколько

Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости значительно выросли в цене. За последние шесть месяцев стоимость квадратного метра выросла почти на полторы тысячи, то есть с 49 825 гривен до 51 295 тысяч гривен.

Об этом сообщает M2bomber. В общем, по данным издания в ближайшей перспективе стоит ожидать удешевления. Только за последний месяц стоимость квадратного метра в сегменте вторичного жилья снизилась, хоть и незначительно. Отмечается снижение стоимости в среднем на 500 гривен.

Какая стоимость недвижимости сейчас

По данным аналитиков, наиболее популярная стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир – это 39 тысяч гривен. Именно такая стоимость в 7,7% объявлений о продаже недвижимости. Также довольно часто встречаются и такие цены:

46 800 гривен в 7,4% объявлений;

52 тысячи гривен в 7,1%.

В наиболее дешевом сегменте сложнее найти объявления о продаже квартир. Лишь 0,1% предлагают стоимость квадратного метра в 5 200 гривен. В таком же количестве встречаются другие цены:

13 тысяч гривен;

18,2 тысячи гривен.

Где квартиры стоят меньше всего

Самые низкие цены за квадратный метр в Деснянском районе столицы. В среднем стоимость составляет 40 019 гривен. Далее рейтинг выглядит так:

Дарницкий – 45 157 грн;

Святошинский – 47 123 грн;

Оболонский – 48 106 грн;

Подольский – 50 532 грн;

Днепровский – 51 506 грн;

Соломенский – 52 460 грн;

Голосеевский – 57 111 грн;

Шевченковский – 65 251 грн;

Печерский – 90 335 грн.

Где жилье покупают активнее всего

Новое жилье активнее всего продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, именно в Закарпатье продают новые квартиры в 98% жилых комплексах.

В то же время, Ужгород – лидер по самому большому росту средней минимальной цены квадратного метра. С начала войны стоимость недвижимости выросла на 75% в гривне.

Также на 79% выросли цены в львовских новостройках, на 78% в Ивано-франковске.

В Киеве же средняя минимальная цена выросла лишь на 33%, что больше связано с курсом доллара чем со спросом на недвижимость.