Ціни на нерухомість почнуть знижуватися: стало відомо коли та наскільки

Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості значно зросли в ціні. За останні шість місяців вартість квадратного метра зросла майже на півтори тисячі, тобто з 49 825 гривень до 51 295 тисяч гривень.
Про це повідомляє M2bomber. Загалом, за даними видання в найближчій перспективі варто очікувати здешевлення. Лише за останній місяць вартість квадратного метра в сегменті вторинного житла знизилася, хоч і незначно. Відмічається зниження вартості в середньому на 500 гривень.
Яка вартість нерухомості зараз
За даними аналітиків, найбільш популярна вартість квадратного метра для однокімнатних квартир — це 39 тисяч гривень. Саме така вартість в 7,7% оголошень про продаж нерухомості. Також досить часто зустрічаються і такі ціни:
- 46 800 гривень в 7,4% оголошень;
- 52 тисячі гривень в 7,1%.
В найбільш дешевому сегменті складніше знайти оголошення про продаж квартир. Лише 0,1% пропонують вартість квадратного метра в 5 200 гривень.. В такій же кількості зустрічаються інші ціни:
- 13 тисяч гривень;
- 18,2 тисячі гривень.
Де квартири коштують найменше
Найнижчі ціни за квадратний метр в Деснянському районі столиці. В середньому вартість складає 40 019 гривень. Далі рейтинг виглядає так:
- Дарницький – 45 157 грн;
- Святошинський – 47 123 грн;
- Оболонський – 48 106 грн;
- Подольський – 50 532 грн;
- Дніпровський – 51 506 грн;
- Солом’янський – 52 460 грн;
- Голосіївський – 57 111 грн;
- Шевченківський – 65 251 грн;
- Печерський – 90 335 грн.
Де житло купують найактивніше
Нове житло активніше всього продають в Закарпатській області. За даними великої агенції нерухомості, саме в Закарпатті продають нові квартири продають в 98% житлових комплексах.
Водночас, Ужгород — лідер з найбільшого зростання середньої мінімальної ціни квадратного метра. З початку війни вартість нерухомості зросла на 75% в гривні.
Також на 79% зросли ціни у львівських новобудовах, на 78% в Івано-франківських.
В Києві ж середня мінімальна ціна зросла лише на 33%, що більше пов’язано з курсом долара ніж з попитом на нерухомість серед українців.
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