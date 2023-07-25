Ціни на нерухомість почнуть знижуватися: стало відомо коли та наскільки

Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості значно зросли в ціні. За останні шість місяців вартість квадратного метра зросла майже на півтори тисячі, тобто з 49 825 гривень до 51 295 тисяч гривень.

Про це повідомляє M2bomber. Загалом, за даними видання в найближчій перспективі варто очікувати здешевлення. Лише за останній місяць вартість квадратного метра в сегменті вторинного житла знизилася, хоч і незначно. Відмічається зниження вартості в середньому на 500 гривень.

Яка вартість нерухомості зараз

За даними аналітиків, найбільш популярна вартість квадратного метра для однокімнатних квартир — це 39 тисяч гривень. Саме така вартість в 7,7% оголошень про продаж нерухомості. Також досить часто зустрічаються і такі ціни:

46 800 гривень в 7,4% оголошень;

52 тисячі гривень в 7,1%.

В найбільш дешевому сегменті складніше знайти оголошення про продаж квартир. Лише 0,1% пропонують вартість квадратного метра в 5 200 гривень.. В такій же кількості зустрічаються інші ціни:

13 тисяч гривень;

18,2 тисячі гривень.

Де квартири коштують найменше

Найнижчі ціни за квадратний метр в Деснянському районі столиці. В середньому вартість складає 40 019 гривень. Далі рейтинг виглядає так:

Дарницький – 45 157 грн;

Святошинський – 47 123 грн;

Оболонський – 48 106 грн;

Подольський – 50 532 грн;

Дніпровський – 51 506 грн;

Солом’янський – 52 460 грн;

Голосіївський – 57 111 грн;

Шевченківський – 65 251 грн;

Печерський – 90 335 грн.

Де житло купують найактивніше

Нове житло активніше всього продають в Закарпатській області. За даними великої агенції нерухомості, саме в Закарпатті продають нові квартири продають в 98% житлових комплексах.

Водночас, Ужгород — лідер з найбільшого зростання середньої мінімальної ціни квадратного метра. З початку війни вартість нерухомості зросла на 75% в гривні.

Також на 79% зросли ціни у львівських новобудовах, на 78% в Івано-франківських.

В Києві ж середня мінімальна ціна зросла лише на 33%, що більше пов’язано з курсом долара ніж з попитом на нерухомість серед українців.