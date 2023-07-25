Названы три бытовых вещи за которые в Польше штрафуют на 1000 долларов: украинцам на заметку

Украинское и польское законодательство, конечно, отличаются. Мы только на пути вступления в ЕС, тогда как Польша давно полноценный член Евросоюза. Конечно украинцы, привыкшие к определенным правилам и стилю жизни, переехав в Польшу, могут не “переключиться” сразу. То, что в Украине в порядке вещей в Польше считается грубым правонарушением, за которое предусмотрен большой штраф. Так за что можно хорошо поплатиться? Рассказываем.

Есть три вещи, за которые в Польше штрафуют, а в Украине нет

В Польше могут оштрафовать на сумму эквивалентную 45 000 гривен и больше за сбор ягод и грибов, за выгул собак в неположенном месте и ненадлежащий уход за детьми. Однако давайте обо всем по порядку.

Сбор ягод и грибов

Вообще, не только в Польше, а в большинстве стран Европы сбор ягод и грибов, а еще вылов рыбы или тем более охота строго контролируются. В Польше желающие полакомиться лесными ягодами должны присоединиться к специальному реестру. Это, между прочим, касается и сбора различных лекарственных трав.

Штраф за сбор ягод и трав на заповедных территориях варьируется от 10 000 до 46 000 гривен. Если же вы хотите собрать буквально горстку земляники, то убедитесь, что данный участок леса не является заповедником. Тогда штрафа не будет.

Выгул собак

В Украине тоже есть много локаций, где написано “Выгул собак запрещен”, но если даже кто-то и нарушит это правило, то вряд ли немедленно получит штраф. В Польше все совсем иначе здесь штраф обязателен и колеблется от 4000 гривен. Также в этой стране можно получить штраф за выгул собаки без намордника. Особенно, если порода собаки относится к списку агрессивных.

Плохой уход за детьми

Что подразумевается? Штраф можно получить за выпивку алкогольных напитков рядом с детьми. Также штрафуют родителей, что оставляют ребенка самого дома, которому еще нет 7 лет. А еще штраф в размере 16 000 гривен можно получить, прогуливаясь с ребенком по велосипедной дорожке, проезжей части или железнодорожным путям.