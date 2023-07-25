Названо три побутові речі за які у Польщі штрафують на 1000 доларів: українцям на замітку

Українське та польське законодавство звісно ж відрізняються. Ми лише на шляху до вступу в ЄС, тоді як Польща давно повноцінний член Євросоюзу. Звісно українці, які звикли до певних правил та стилю життя переїхавши до Польщі можуть не “переключитися” відразу. Те, що в Україні в порядку речей у Польщі вважається грубим правопорушенням за яке передбачено великий штраф. То за що можна добряче поплатитися? Розповідаємо.

Є три речі, за які у Польщі штрафують, а в Україні ні

В Польщі можуть оштрафувати на суму еквівалентну 45 000 гривень і більше за збір ягід та грибів, за вигул собак у неналежному місці та за неналежний догляд за дітьми. Однак давайте про все по-порядку.

Збір ягід та грибів

Взагалі, не лише у Польщі, а в більшості країн Європи збір ягід та грибів, а ще вилов риби, чи тим паче полювання суворо контролюються. В Польщі охочі поласувати лісовими ягодами мають приєднатися до спеціального реєстру. Це, між іншим, стосується і збору різноманітних лікарських трав.

Штраф за збирання ягід та трав на заповідних територіях варіюється від 10 000 до 46 000 гривень. Якщо ж ви хочете зібрати буквально жменьку суниці, то переконайтесь, що дана ділянка лісу не є заповідником. Тоді штрафу не буде.

Вигул собак

В Україні теж є багато локацій де написано “Вигул собак заборонено”, але якщо навіть хтось і порушить це правило, то навряд чи негайно отримає штраф. В Польщі все зовсім інакше тут штраф обов’язковий і коливається від в межах 4000 гривень. Також, в цій країні можна отримати штраф за вигул собаки без намордника. Особливо, якщо порода собаки належить до переліку агресивних.

Недогляд за дітьми

Що мається на увазі? Штраф можна отримати за випивання алкогольних напоїв поруч з дітьми. Також штрафують батьків, які залишають дитину саму вдома, якій ще немає 7 років. А ще штраф у розмірі 16 000 гривень можна отримати прогулюючись з дитиною по велосипедній доріжці, проїзній частині чи залізничних коліях.